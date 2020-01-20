CHP’nin Şanlıurfa kökenli milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Cezaevi’nde büyük bir tabelaya “Biz Türkiye’yiz” sloganının yazılmasını “Cezaevine teşvik var” şeklinde eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Mahmut Tanal, Şanlıurfa Cezaevi’nde çatıya konulan, anayoldan geçen sürücülerin de fark edebileceği şekilde büyük bir tabelaya “Biz Türkiye’yiz” sloganı yazılmasına tepki gösterdi.

‘CEZAEVİ ÖZENDİRİLİYOR’ ELEŞTİRİSİ

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Tanal, cezaevi ile “Biz Türkiye’yiz” mesajının yan yana getirilmesinin kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verdiğine dikkat çekerek, “Biz Türkiye’yiz’ sloganı ve cezaevi! Cezaevi çağrışımı dikkate alındığında hiç uymuş mu Allah aşkına? Fabrika yerine cezaevi yapımıyla iftihar edenler için alkışlanacak bir slogan olabilir ama o mesajın işleneceği yer cezaevi duvarları değil. Cezaevine teşvik var” diye yazdı.



CEZAEVİNİ “BACASIZ FABRİKA”YA BENZETMİŞTİ!

Muhalefet, sık sık iktidarı “sanayiyi geliştirmek yerine cezaevi inşasıyla övünmekle” eleştiriyor.

İktidar mensupları, cezaevi için “Bacasız fabrika” benzetmesi bile yapmıştı. Önceki yıl Yozgat’ta cezaevi inşaat alanında incelemelerde bulunan AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in “4000 kişinin yatacağı, 2700 personelin istihdam edileceği, bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum” şeklindeki sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekmişti. Başer, “Bacasız fabrika gibi çalışacak” ifadesinin geçtiği mesajını daha sonra silmişti.

