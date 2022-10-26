Cezaevi personelini taşıyan servis aracına saldırının faili adliyede (3)

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TERÖRİSTİN SAKLANMASINA YARDIM EDEN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Bursa’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcıyla yapılan, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in (36) şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığı saldırının İzmir’de yakalanıp tutuklanan faillerinden ‘Emre Zafir’ kod adlı Cebrail Gündoğdu’nun saklanmasına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 8 şüpheliden 4’ü gün içerisinde, kalan 4’ü ise akşam saatlerinde, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)

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