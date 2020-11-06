Cezaevi inşaatında iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da yapımı devam eden yeni cezaevi inşaatı iskelesinden düşen iki işçi, yaralandı.

Burdur- Büğdüz karayolu Örtülü mevkisinde yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan Fırat Songül (21) ile Mehmet Oğurlu (20) adlı işçiler, iskelenin çökmesi sonucu 10 metre yüksekten düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 işçiyi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Yaralanan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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