Ceza infaz kurumlarında kütüphane projesine Bakırköy Başsavcılığı 5 bin kitapla katıldı

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Sevda SARIKAYA/İSTANBUL, (DHA)- ADALET Bakanlığı’nın Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına amacıyla, ‘Kitap İyileştirir’ sloganıyla düzenlen kitap kampanyası Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Bakırköy Adliyesi’nde de başladı. Bakırköy Adliyesi atriumunda düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Başsavcı Vekilleri, Adalet Komisyon Başkanı Atilla Öztürk ve idari personel katıldı.

“BİR KİTAP ONLARIN GÖNÜLLERİNE UZANACAK”

Başsavcı Hüseyin Gümüş, törende yaptığı açıklamada, “Bu sene kitap bağışı kampanyamızın ismi ‘Kitap iyileştirir’ sloganıyla, 10 Ocak-15 Şubat tarihileri arasında Türkiye’de bütün başsavcılıklarda eş zamanlı olarak başlatıldı. Kitap en iyi dost, hepimizin gerçek dostu. Kitap bize her zaman yakın arkadaşlık ediyor. Bunaldığımız, sıkıntıya düştüğümüz zaman kitaplara sarılıyoruz. Kitaplar bize dert ortağı oluyor. Aynı zamanda Ceza İnfaz Yasamız, hükümlülerin tahliye olduklarında topluma daha uyumlu, hak, hukuk, adalet kavramlarına saygılı bireyler olarak hazırlamayı hedefliyor. Bu amaca uygun olarak da bakanlığımızın koordinesinde hükümlüleri kitaplarla buluşturmuş olacağız. Cezaevlerinde barındırılan hükümlüler ve tutuklular, dört duvar arasında, sevdiklerinden uzak yaşıyorlar. Bizim bu kampanyayla bağışlayacağımız bir kitap, onların gönüllerine uzanacak, hayal dünyasını genişletecek, belki de yaşadıkları dört duvar arasında, duvarlarda birer pencere açmış olacağız” dedi.

Başsavcı Gümüş, konuşmasının ardından kitap kumbarasına ilk kitabı attı.

Bakırköy Basın Savcılığı da kampanyaya 5 bin adet kitap bağışladı.

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve daha fazla kitaba ulaşmaları amacıyla başlatılan kitap kampanyası 15 Şubat’a kadar devam edecek.

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