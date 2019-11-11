Ceza dediğin böyle olur!

Geçen hafta ajansların geçtiği bir haber özetle şöyleydi: Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac’a 25 Temmuz’da yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava Londra’da görüldü.
Futbolcuların saatlerini çalmak istediğini itiraf eden Ashley Smith, 10 yıl hapse mahkum edildi. Diğer sanık Jordan Northover hakkındaki karar ise daha sonra açıklanacak.
İki saldırgan olay günü motosikletleriyle futbolcuların bulunduğu araca yaklaşmış ve onları bıçak göstererek soymaya çalışmışlardı.
Futbolcular olay yerinden hızla uzaklaşarak bu saldırıdan kurtulmuşlardı.
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Bu da dünkü gazetelerde okuduğum bir haber:
Ağrı Doğubayazıt’ta alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve eve alkollü gelen Ramazan İ. Daha sonra yaktığı naylon poşeti eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı.
Annesinin çığlıklarını duyan 3 yaşındaki çocuk odaya girince Ramazan İ. Onun da alnını eriyen naylon ile yaktı.
Gelen çığlıklar üzerine komşuların ihbarıyla eve giden polis ekipleri yaralı kadın ile kızını hastaneye kaldırdı, tedavilerinin ardından da sığınma evine yerleştirdi.
Ramazan İ. İse emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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Bir Londra’daki mahkemenin verdiği karara bakın, bir de bizdeki uygulamaya.
Türkiye’deki suç patlamasının ardında suç işleyenlere hak ettikleri cezaların verilmemesinin büyük rolü var bence.
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Bu arada, Londra’daki mahkemenin hızına da hayran oldum doğrusu.
3.5 ay sonra kararını vermiş.
Bizde acaba böyle bir dava kaç yıl sürerdi?