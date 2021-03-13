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Ceylanpınar’da sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Medine öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen Medine Yıldız (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Ceylanpınar ilçesi Keserdere Mahallesi’nde evlerinin yakında bulunan sulama kanalı kenarında oyun oynayan Medine Yıldız, dengesini kaybedip suya düştü. Küçük kızın kanala düştüğünü gören vatandaşlar yardıma koştu. Kanaldan çıkarılan Medine Yıldız, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Medine Yıldız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

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