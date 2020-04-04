Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Mehmetçik İlkokulu’nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında öğrenciler, okul formalarını giyerek uzaktan eğitime katılıyor.

İlçedeki Mehmetçik İlkokulu’nda yapılan uygulama ile öğrenciler evlerinden okul ve sınıf ortamını yaşayarak eğitim görüyor. Sınıf öğretmeni Seda Kahya, internet üzerinden öğrencilerine günlük online eğitim veriyor. Öğrenciler, belirlenen saatlerde okul kıyafetlerini giyerek bilgisayar ya da cep telefonlarının ekranlarından eğitim alıyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren öğretmen Seda Kahya, “Amacımız öğrenciler evde bile olsa, onlara okul ve sınıf ortamı hazırlayarak ders işletmek” dedi.

Okul Müdürü Mehmet Atasoy ise, “Online eğitimin yanı sıra öğretmen ve velilerimizle çocuklarımızı hem sportif, hem sanatsal, hem de duygusal rehabilite ortamı hazırlıyoruz” diye konuştu.