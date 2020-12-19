Ceyhan Belediyesi’ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında/ Ek fotoğraflar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde durdurulan iki genç, polislere elektrikli bisikletlerinin sarjının bittiğini ve yürüyerek eve gitmeye çalıştıkları için...