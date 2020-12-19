Ana Sayfa Güncel Haberler Ceyhan Belediyesi’ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında/ Ek fotoğraflar
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Büyükada’da Adaların Atları Platformu’ndan protesto
İlkay DİKİCİ- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)- Büyükada'da Adaların Atları Platformu üyeleri, geçen yıl 19 Aralık'ta Ruam hastalığına yakalanan atların itlafını protesto etti. Adalar Müzesi’nin önünde toplanan...
Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı
Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da fotoğrafçı Ogün Sever Okur, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle mahalle mahalle gezip, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıttı. Kentte fotoğrafçılık yapan...
Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin ‘bisiklet şarjı bitti’ iddiası doğru çıkmadı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde durdurulan iki genç, polislere elektrikli bisikletlerinin sarjının bittiğini ve yürüyerek eve gitmeye çalıştıkları için...
Prof. Dr. Satar: Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021’de istilaya neden olur
Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan çekirge istilalarının...