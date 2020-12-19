Ceyhan Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 23 kişi hakkında yakalama kararı (1)

ADANA,(DHA) – ADANA’nın Ceyhan Belediyesi’nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar’ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.
Hasan DÖNMEZ- Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- ABD’li ünlü yıldız Sharon Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Instagram hesabından Mevlana'nın 'Tutulsun istiyorsan aç ellerini' sözünü paylaştı. Mevlana'nın 22'nci kuşaktan...
ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 14 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte...
Hindistan, (DHA)- Hindistan’da elektronik aletlerin üretiminin gerçekleştiği tesiste işçilerin büyük bir bölümü ağır çalışma şartları ve düzgün ödenmeyen maaşlar nedeniyle fabrikayı yağmaladı.
Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı...