Ceyhan Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 23 kişi hakkında yakalama kararı (1)

ADANA,(DHA) – ADANA’nın Ceyhan Belediyesi’nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar’ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.

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