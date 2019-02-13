Çevrimiçi gizliliğinizi ciddiye alıyor musunuz?

Teknotiq.com’un yazısı şöyle başlıyor: İlk olarak şunu vurgulamak istiyoruz Teknotiq olarak sizlerin çevirimiçi gizliliği bizler için son derece önemli, çevirimiçi gizliliğiniz Teknotiq ile güvende! Gizlilik Politkamıza göz atabilirsiniz! Güvenliğiniz için uygulayabileceğiniz 10 yöntemi alt tarafta sıraladık! VPN, Güvenli Şifre gibi!

Çevrimiçi gizliliğinizi korumayı çoğu insan bilmez. Çevrimiçi gizliliğinizi ve ne kadar özel olması gerektiği konusunda herkesin bir senaryosu var, ancak nadiren bunu düzeltmek için bir şeyler yapıyorlar.

Çevirimiçi Gizliliğinizi Koruyun!

Sorun, kötülerin bu gerçeği bilmesi ve buna dayanmasıdır. Bu nedenle kimlik hırsızlığı davalarında 2013’ten 2017’ye kadar düzenli bir artış olmuştur. Bu vakaların mağdurları genellikle itibar veya maddi sıkıntı çekmektedir.

Teknotiq.com ilginç ve yeni teknoloji ürünleri sunan bir site… Çevrimiçi gizliliğinizi ciddiye alıyorsanız, korumak için bu 10 adımlı kılavuzu izleyin.

1- Kendinizi Snoopy ISS’lerden Koruyun!

Bunun farkında olmayabilirsiniz, ancak ISS’niz çevrimiçi aramalarınızla ilgili her şeyi biliyor olabilir.

Çevrimiçi bir şeyi her aradığınızda, tarayıcınız bir DNS sunucusuna bir sorgu gönderir. Ancak, sorgu bir DNS sunucusuna ulaşmadan önce, önce ISS’nizi incelemelidir. Söylemeye gerek yok, ISS’niz bu sorguları kolayca okuyabilir ve izleyebilir, bu da çevrimiçi etkinliğinize bir pencere açar.

Tüm ISS’ler tarayıcınızın sorgularını izlememektedir, ancak istisna olmayan ve kural olmayanları da izlemektedir. Çoğu ISS, birkaç ay ila bir yıl arasında Web tarama kayıtlarınızı tutacaktır. Çoğu ISS metinlerinizi kaydetmez, ancak kimlerin mesaj gönderdiğinin kaydını tutar.

ISS’nizin tarayıcı sorgularınızı izlemesini istemiyorsanız gizliliğinizi korumanın iki yolu vardır:

Mümkünse çevrimiçi verilerinizi izlemeyen bir ISS’ye geçin; veya Verilerinizi korumak için bir VPN edinin (Detaylar daha sonra).

Çevirimiçi Gizliliğinizi korumak için gerekli yolları öğrenin!

2- Giriş Bilgilerinizi Koruyun

Çoğu kişinin edindiği bir şey, çevrimiçi hesaplarına erişmek için kullandıkları giriş bilgileridir. Kullanıcı adınız ve şifreniz, bilgilerinizi ve ayrıcalıklarınızı yanlış ellere geçmekten alıkoyan tek şeydir. Bu yüzden onları mümkün olduğunca güçlü kılmanız önemlidir.

Basit ve hatırlanması kolay, ancak kimliğinize kolayca bağlanamayan güçlü bir kullanıcı adı seçin. Bu, bilgisayar korsanlarının adınızı, yaşınızı veya doğum tarihinizi temel alarak kullanıcı adınızı doğru tahmin etmelerini engellemek içindir. Hackerların bu bilgiyi ne kadar kurnazca bulabildiklerine inanamazsınız. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Numaranızı asla kullanıcı adınız olarak kullanmayın.

Ardından, güçlü bir şifre seçin. Bunu yapmanın birçok yolu vardır, ancak bunları iki seçeneğe daraltabiliriz:

Güçlü şifreler oluşturmayı öğrenin; veya Bir şifre yöneticisi uygulaması kullanın.

Nasıl güçlü bir şifre oluşturulacağını öğrenmek zaman ve hayal gücü gerektirir.

En yaygın şifrelerin ne olduğunu bilmek ister misiniz? Onlar “1234“, “12345“, “0000“, “şifre” ve “qwerty” dir. Hiç hayal gücü gerekmez. Adınızı ve doğum tarihinizi birleştiren bir şifre, onu kesmez. Ne de sözlükte bulunan herhangi bir kelimeyi kullanan bir şifre.

Büyük ve küçük harf, sayı ve hatta sembol kombinasyonunu kullanmanız gerekir (izin veriliyorsa).

Karmaşıklık, uzunluk değil önemli olan şeydir, çünkü karmaşık bir parola bir bilgisayarın çözmesi yüzyıllar alacaktır. Aslında, ne kadar sürede çatlamayacağını görmek istiyorsanız, şifrenizi deneyebilirsiniz.

Güçlü ve karmaşık bir parola oluşturmak için zamanınız ve hayal gücünüz yoksa, en iyi altı parola yöneticisinden birini kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar yalnızca karmaşık şifrelerinizi ezberlemenin zorluğundan değil, aynı zamanda çevrimiçi giriş formlarını otomatik olarak doldurarak sizin için güçlü şifreler formüle etmenizi sağlar.

Nasıl güçlü şifreler yapılacağını öğrenmek veya bir şifre yöneticisi uygulaması yüklemeyi seçmek isteyip istemediğiniz size bağlıdır.

Hacker’lara göz açtırmayın! VPN Kullanarak Güvende olursunuz!

Asla ihmal etmemeniz gereken şey 2FA (2 faktörlü kimlik doğrulama).

2FA, birinin ne olduğunu öğrenmesi durumunda şifrelerinize ekstra bir koruma katmanı ekler. Aslında, yeni bir cihazda bir hesaba giriş yaparken zaten denemiş olabilirsiniz.

Uygulamaya veya hizmete, hesabınıza erişmeden önce cihazlarınızdan birine (genellikle telefonunuzda) gönderilen erişim kodunu girmeniz gerekir. Bu erişim kodunu vermemeniz sizi hesabınızdan alıkoyamaz. Bu, bilgisayar korsanları giriş bilgilerinizi bir şekilde elde etse bile, giriş kodu olmadan hesabınıza giriş yapamazlar.

Farklı hesaplar için asla aynı kullanıcı adını veya şifreyi kullanmayın. Bu, bilgisayar korsanlarının giriş bilgilerinizin yalnızca bir veya daha fazlasıyla birden fazla hesaba erişmesini önler. Ayrıca, giriş bilgilerinizi asla kimseyle paylaşmayın – önemli olanlarınız bile.

3- Çevrimiçi Gizliliğinizi için WiFi’ınızı Koruyun

Hiç KRACK saldırısını duydunuz mu?

WiFi bağlantınıza sızarak yapılan konsept kanıtı bir siber saldırıdır. Hacker daha sonra tarama verileri, kişisel bilgiler ve hatta kısa mesaj içerikleri gibi bilgileri çalabilir.

Sorun, WPA2 şifrelemesinin bile durduramamasıdır. Aslında bu yüzden WiFi İttifakı, bu yaz resmen tanıttığı WPA3‘ü geliştirmeye başladı.

KRACK saldırılarına karşı savunmak için WPA3‘e ihtiyacınız var mı? Hayır. Yalnızca kullanılabilir olduklarında güvenlik güncelleştirmeleri yüklemeniz gerekir. Bunun nedeni, güvenlik güncellemelerinin bir anahtarın yalnızca bir kez takılmasını sağlaması ve böylece KRACK saldırılarını önlemesidir.

Yalnızca HTTPS sitelerini ziyaret ederek ve bir VPN kullanarak ek koruma katmanları ekleyebilirsiniz.

Genel bir ağa bağlandığınızda cihazınızı korumak için bir VPN de kullanabilirsiniz. Bilgisayar korsanlarının bilgilerinizi bir MitM (Ortadaki Adam) saldırısı yoluyla veya bağladığınız ağın gerçekten kötü niyetli bir ağ olması durumunda çalmasını önler.

4- Güvenli Gezinme

Tarayıcınızın kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını okuduysanız, gerçekten çevrimiçi etkinliklerinizi izlediklerini görebilirsiniz. Daha sonra bu bilgileri, her kullanıcı için bir profil oluşturmak üzere analitik gibi yöntemleri kullanan reklam şirketlerine satarlar. Bu bilgi daha sonra sinir bozucu hedefli reklamları oluşturmak için kullanılır.

Bunu nasıl yapıyorlar?

Cevap: Web çerezleri.

Çoğunlukla, Web çerezleri zararsızdır. Web formu girişleri ve alışveriş sepeti içeriği gibi çevrimiçi tercihlerinizi hatırlamak için kullanılırlar. Bununla birlikte, bazı çerezler (üçüncü taraf çerezleri), menşei olmayan web sitelerinde bile aktif kalmaları için özel olarak yapılır. Ayrıca, çevrimiçi davranışınızı ziyaret ettiğiniz siteler aracılığıyla izler ve tıkladıklarınızı izler.

Bu nedenle, arada sırada Web çerezlerini temizlemek iyi bir fikirdir.

Tüm çerezleri reddetmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz, ancak bu genel olarak uygunsuz bir gözatma deneyimine neden olur.

İzleme sorununu çözmenin bir başka yolu, tarayıcınızın Gizli Modunu kullanmaktır. Tarayıcınız bu modda ziyaret ettiğiniz siteleri, çerezleri veya çevrimiçi formları kaydetmez, ancak faaliyetleriniz ziyaret ettiğiniz web siteleri, işvereniniz veya okulunuz ve ISS‘niz tarafından görülebilir.

Şu ana kadar bulduğum en iyi yol, tarayıcınızı isimsiz bir tarayıcıyla değiştirmek.

Bir örnek TOR (Soğan Tarayıcı). TOR, özellikle kullanıcı gizliliğini korumak için yapılmış bir tarayıcıdır. Bunu, çevrimiçi verilerinizi birkaç şifreleme katmanına sararak ve daha sonra doğru DNS sunucusuna ulaşmadan önce aynı sayıda “sıçratarak” yapar.

Başka bir örnek Epic Browser. Bu tarayıcı, TOR gibi bir soğan ağında yayınlanmazken, tarama geçmişi, DNS ön getirme, üçüncü taraf çerezleri, Web veya DNS önbellekleri ve otomatik doldurma özellikleri dahil olmak üzere olağan gizlilik tehditlerini ortadan kaldırır. Tarayıcıyı kapattıktan sonra tüm oturum verilerini otomatik olarak siler.

Açık kaynak kodlu Chromium projesine dayandığından, SRWare Demir Google Chrome kullanıcılarına aşina olacaktır. Ancak Chrome’dan farklı olarak, benzersiz bir kullanıcı kimliği kullanımı ve kişiselleştirilmiş arama önerileri gibi veri gizliliği endişelerinden kurtulur.

Bu üç tane bulduğum en iyileri, ancak dışarıda başka alternatifler de var. Hangi gizlilik tarayıcısını seçerseniz seçin, tüm gizlilik tarayıcıları VPN uyumlu olmadığından ve bunun tersi olduğundan VPN‘inizle uyumlu olduğundan emin olun.

VPN Kullanarak Güvende Kalın!

5- Çevrimiçi Gizliliğinizi korumak için Güvenli Arama

Popüler tarayıcılara benzer riskler sunan birçok kişinin kullandığı arama motorlarıdır.

Çoğu tarayıcı şirketi, tarayıcı gibi, aynı zamanda çevrimiçi aramalarınızı izleyen kendi arama motorunu da üretir. Bu aramalar daha sonra kişisel kimliğinizle bilgisayarınıza, hesabınıza veya IP adresinize bağlanarak izlenebilir.

Bunun yanı sıra, arama motorları konumunuz ve kullanımınızla ilgili bilgileri birkaç gün boyunca tutar. Çoğu insanın bilmediği şey, yasal alandaki kişilerin gerçekte arama motorları tarafından toplanan bilgileri kullanmasına izin verilmesidir.

Bu sizi ilgilendirirse, özel bir arama motoruna geçmek isteyebilirsiniz. Bu özel arama motorları genellikle aynı şekilde çalışır: Çeşitli kaynaklardan arama sonuçları elde ederler ve kişiselleştirilmiş arama sonuçlarını kullanmazlar.

En popüler özel arama motorlarından bazıları DuckDuckGo, Fireball ve Arama Şifrelemesi‘dir.

6- VPN Kullanın

VPN nedir ve neden şiddetle tavsiye ediyorum?

Bir VPN (sanal özel ağ), çevrimiçi verilerinizi şifreleyerek ve gerçek IP adresinizi gizleyerek Internet’te gezinmenizi koruyan bir yazılım türüdür.

Çevrimiçi aramaların nasıl yapıldığını zaten bildiğiniz için, tarayıcı sorgularının ISS‘niz veya başkaları tarafından kolayca okunabileceğini zaten biliyorsunuz. Bunun nedeni, çevrimiçi verilerinizin varsayılan olarak şifrelenmemiş olmasıdır. Veri paketlerinde bulunan düz metinlerden oluşur.

Ayrıca, yerleşik WPA2 şifrelemesinin bile bazı saldırılara karşı korunmak için yeterince iyi olmadığını zaten biliyorsunuz.

Burası VPN‘in devreye girdiği yerdir. VPN, çevrimiçi gizliliğinizi, hedeflenen DNS sunucusuna ulaşana kadar güvenli tüneller üzerinden yönlendirir. Tarama verilerinizi ele geçiren herkes bunun yerine okunamayan bir jargon bulacaktır.

Güvenliğinizle VPN’lere güvenmeye karşı tavsiyeler duyabilirsiniz. Aslında kısmen katılmaya meyilliyim – tüm VPN‘ler güvenli değil. Ancak, bu tüm VPN‘lerin güvenli olmadığı anlamına gelmez.

Sözünü ettiğim teminatsız VPN‘ler, sonsuza dek özgür olacağına söz veren, ancak aslında reklamlarınızı şirketlere kullandıran veya satan “ücretsiz öğle yemeği” türleridir. Yalnızca bulabileceğiniz en güvenli VPN servislerini kullanın.

Bir VPN öncelikle bir güvenlik aracıdır. İşlevlerinden gizliliğin tadını çıkarırken, gizlilik deneyiminden tam anlamıyla faydalanmak için gizlilik tarayıcısı ve arama motoru ile eşleştirmek isteyeceksiniz.

Bir VPN bilgisayarınızı veya cihazınızı zaten mevcut olan kötü amaçlı yazılımlardan koruyamaz. Bu yüzden her zaman iyi bir antivirüs ve güvenlik duvarı programı ile birlikte bir VPN kullanmanızı öneririm.

Bazı popüler tarayıcılar varsayılan olarak WebRTC protokollerini kullanır. Bu protokolü kapatmak zorundasın. Bu protokol, gerçek IP adresinizin okunmasına izin vererek bir VPN‘in güvenliğini tehlikeye atar.

7- Kimlik Avına Dikkat Edin

Piyasadaki en iyi VPN, anonim tarayıcı ve özel arama motoruna sahip olabilirsiniz, ancak bir kimlik avı dolandırıcılığına maruz kalırsanız size pek de iyi davranmazlar.

Kimlik avı, kullanıcıları kötü niyetli bir bağlantıya tıklamaları için kandırmak için psikolojik analiz ve sosyal mühendislik kullanır. Bu kötü amaçlı bağlantı virüslerden kripto denetleyicilere kadar her şeyi içerebilir.

Kimlik avı saldırıları genellikle birçok kişiye gönderilirken, “spearphishing” adı verilen daha kişisel bir form vardır. Bu durumda, bilgisayar korsanları, yalnızca hedefin bildiği az sayıda kişinin kullanabileceği bilgileri kullanarak belirli bir kişiyi (genellikle bir şirkette yüksek rütbeli bir memur) dolandırmaya çalışır.

Peki, kimlik avı saldırılarıyla uğraşmayı nasıl önlersiniz?

İlk seçenek, kimlik avı girişimlerinin nasıl tanımlanacağını öğrenmektir.

Tanımadığınız kişilerin mesajlarına dikkat edin. Portreye aldığı siteye gittiğinden emin olmak için tıklamadan önce bir bağlantının üzerine gelin. En önemlisi, gerçek olamayacak kadar iyi olursa, büyük olasılıkla olduğunu unutmayın.

İkinci seçenek bir antiphishing araç çubuğu kurmaktır.

Bu yazılım, tıkladığınız bağlantıları, kötü amaçlı yazılımlara ev sahipliği yaptığı bilinen bir siteyle veya sizi finansal veya kişisel bilgilerinizi ifşa ederek kandıran siteleri kontrol ederek kimlik avı yapılmasını önler.

Ardından, bu sitelerden birine bağlanacak bağlantıyı belirlediğinde ve tekrar güvenliğinize giden bir yol sağlamanız durumunda sizi yönlendirecektir.

Bulduğum en iyi örnekler OpenDNS, Windows Defender Tarayıcı Koruması ve Avira Tarayıcı Güvenliği.

8- Mesajlarınızı Şifreleyin

Son aylarda teknik haberleri takip ediyorsanız, Facebook Messenger‘ın şifrelemesini kırmak isteyen FBI hakkında bir madde bulmuş olabilirsiniz. Sosyal ağ devi hakkında ne yapacağınızı söyleyin, ancak bu haber bir şeyi ortaya koyuyor: FBI bile şifreli mesajları yardım almadan kıramaz.

Bu nedenle mesajlaşma uygulamalarınızda her zaman “şifreleme modunu” kullanmalısınız. Signal, Telegram ve Threema gibi uygulamalar, uçtan uca şifreleme ve metin, aramalar ve hatta görüntülü aramalar için destek sağlar.

E-postaların sürekli kullanılması gerekiyorsa, ProtonMail, Tutanota, Mailinator ve MailFence, e-posta içeriğinizi gerçekten izleyen popüler e-posta servislerine harika alternatiflerdir.

9- Sosyal Medya’da Dikkatli Paylaşım Yapın

Sosyal medya, hayatımızdaki önemli insanlarla iletişim halinde olmanın en iyi yollarından biri haline gelmiştir.

Değer verdiğimiz herkesi yakalamak sadece birkaç tık uzaklıktadır. Bu, profillerine bakan sadece biz değiliz dedi.

Hackerlar, çalabilecekleri herhangi bir kişisel bilgi için avlanırken sosyal medya sitelerine sıkça rastlıyorlar.

Sahte bir hesap kullanarak sizi bir arkadaş olarak ekleyerek “yalnızca arkadaşlar” bilgilerinizi atlatabilirler. Korsanların kimliğinizi çaldıktan sonra neden olabileceği sorunlardan bahsetmem gerektiğini sanmıyorum.

Bu yüzden sosyal medyada neler paylaştığınız konusunda dikkatli olmalısınız.

Bilgisayar korsanlarının bir sonraki saldırılarında sizi hedef almak için paylaştığınız fotoğrafları kullanıp kullanmadığını asla bilemezsiniz. Profilinizi tamamen doldurmayı atlamak isteyebilirsiniz. Telefonunuzu veya ev numaranızı vermekten kaçının ve kaydolmak için özel bir e-posta kullanın.

10- Sık Sık Güncelle

Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz ama şimdi tekrar etmeye değer:

Sistem güncellemelerini yok saymayın. Bunun farkında olmayabilirsiniz, ancak güncellemeler çevrimiçi gizliliğinizi tehlikeye atabilecek birçok güvenlik açığını giderir.

Çoğu kişi, çoğu zaman etkin olmayan zamanlarda göründüğü için güncellemeleri yüklemeye başladı. Bazen güncellemeler yüklenirken performans veya İnternet hızındaki düşüşe katlanamıyoruz.

Korsanların hedef almanız durumunda neden olabileceği sorunlara kapılma riskinden ziyade, erken yaşta neden olduğu küçük rahatsızlıklara maruz kalmak genellikle en iyisidir. Artık çoğu yazılım ve uygulama otomatik güncelleme özelliğiyle geliyor, bu nedenle bunları manuel olarak aramak ve indirmek zorunda kalmayacaksınız.



Çevirimiçi Gizliliğiniz için Son Olarak

Gizlilik bir insan hakkıdır ve çevrimiçi gizliliğimiz ciddiye alınmalıdır.

Kendinizinkini korumak için gerekli adımları atmayı ihmal etmeyin.

İnternet servis sağlayıcınıza dikkat edin ve ne kadar güçlü olursa olsun giriş bilgilerinizi daima koruyun. Giriş yapmadan önce bağlandığınız ağı kontrol etmeyi unutmayın.

Tarayıcınızın ve arama motorunuzun ne yaptığını izleyin ve daha özel olanlarla değiştirmeyi düşünün. Denemeleri tanımlamayı öğrenerek ve bir antiphishing araç çubuğu yükleyerek kimlik avına karşı hazırlık yapın.

Her zaman şifreli mesajlaşma kullanın ve sosyal medyada neler paylaştığınızı izleyin. Son olarak, kullanılabilir olduklarında sistem güncellemelerini asla yok sayın.

Bu adımları izlerseniz; yakında daha özel bir tarama deneyimi için yola çıkacaksınız.

Teknotiq Olarak Sizin Gizliliğiniz bizler için çok önemli bu sebeple hiç bir bilginizi Teknotiq’in kendi kullanımı harici 3. şahıs firmalar ile paylaşmıyoruz, paylaşmayacağız! Gizlilik Politikamıza göz atabilirsiniz!

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