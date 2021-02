‘Çevrimiçi derste gürültü yaptın’ diyerek, öğretmen ile ailesine muştayla saldırdılar

Selçuk AKBAŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)-MUĞLA’nın Milas ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni İlknur Keskin (32) ve ailesi, çevrim içi ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle komşu olduklarını iddia eden bir grubun saldırısına uğrayarak, darbedildi. Suç duyurusunda bulunan Keskin, 5 ay önce menisküs ameliyatı olduğunu belirtip, “Bu nedenle gürültü yapmam diye bir şey söz konusu olamaz” dedi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Milas Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni olan 2 çocuk annesi İlknur Keskin’in Burgaz Mahallesi’ndeki evine, 18 Şubat sabahı gelen bir grup, kapıyı tekmeledi. Panikle kapıyı açan Keskin’e, gruprakiler Yatağan Termik Santrali’nde güvenlik görevlisi olan eşi Serkan Keskin’in (32) ne zaman geleceğini sorup, kapıdan ayrıldı. Aynı grup saat 17.00 sıralarında yeniden Keskin’in evine geldi. Kapıyı açan Keskin, eşi Serkan Keskin’i çağırdı. “Eşiniz, neden çevrim içi derste gürültü yapıyor” diye soran gruptaki bir kişi, “‘Ağabeyimin canını sıkan sen misin” dedi. Ardından da grup ellerindeki zincir, muşta, çivili sopa ve su boruları ile Serkan Keskin’e saldırdı. Grup, Keskin’in acı içinde bağırması üzerine kapıya koşan eşi İlknur Keskin, baldızı Ceren Karaca (25) ve kayınvalidesi Gülizar Karaca’ya (54) da saldırdı.

Serkan Keskin ve beraberindeki 3 yakını çeşitli yerlerinden yaralanırken, gürültüyü duyan komşuları durumu polise bildirdi. Saldırgan grup, kaçarken, yaralann 4 kişi ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Darp raporu alan aile, tedavilerinin ardından aynı gün adliyeye gidip, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

‘5 AY ÖNCE MENİSKÜS AMELİYATI OLDUM, GÜRÜLTÜ YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL’

Yaşanan olaya bir türlü anlam veremediğini ifade eden Öğretmen İlknur Keskin “Beş ay önce menisküs ameliyatı oldum. Bu nedenle gürültü yapmam diye bir şey söz konusu olamaz. Eğitim için çalışan bireyler olarak bunları hak etmedik. Önce kapıma gelip, sözlü tacizde bulundular, ardından da eşimi, beni ve ailemi darbettiler. Eşimin bacağında yırtık tespit edildi. Bize bunu yapanların bir an önce yakalanıp, hak ettikleri cezaların verileceğini düşünüyorum” dedi

SALDIRIYI KINADILAR

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal da ilçede faaliyet gösteren eğitim sendikaları temsilcileri ve 200 öğretmenin katılımı ile Atapark’ta basın açıklaması yapıp, saldırıyı kınadı. İsa Bal, toplumsal bir sorun olan şiddeti kınamak ve her ne sebeple olursa olsun oluşmasının önüne geçmek için toplandıklarını belirterek, “Üzülerek ifade etmeliyiz ki, şiddet toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Her geçen gün şiddetin farklı yüzleri ile karşılaşmaktayız. Bazen fiziksel, bazen psikolojik, bazen sesli, bazen sessiz halde karşımıza çıkmaktadır. Mağdur ise bazen sağlık çalışanı, bazen öğretmen, bazen kadın, bazen de çocuktur. Bugün de bu mağdur ilçemizdeki bu üzücü olayda olduğu gibi bir anne olan İlknur öğretmen olmuştur. Sevgi ile atan onlarca kalbe dokunurken de böyle bir olay yaşanması camiamızı derinden üzmüştür. Şiddetin her türlüsünü kınıyor ve eğitim çalışanları olarak toplumdan şiddetin kaldırılmasında yine en büyük görevin bizlere düştüğü bilinciyle; işimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

