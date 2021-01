‘Çevreci orfoz’un mesajı Asya ve Avrupa’ya ulaştı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DENİZLERDEKİ plastik kirliliğine dikkati çekmek için Antalya Akvaryum’un bahçesine geçen eylül ayında konulan ve pet şişelerin atıldığı 5 metre büyüklüğündeki orfoz balığı figürü, şu ana kadar 5 kez dolup boşaldı. Akvaryum Müdürü İsmail Arık, “Orfozun verdiği mesaj Türkiye’nin dışına kadar ulaştı. Rusya’da, Çin’de, Avrupa’da dünyanın dört bir yanında orfozun mesajı fotoğraf kareleriyle anlatılıyor” dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Greenpeace Akdeniz gibi kuruluşların bilimsel araştırmalarına göre, dünyadaki denizler plastik atık tehdidi yaşıyor. Akdeniz’de yapılan çalışmalara göre, kirliliğin yüzde 95’inin kaynağını plastik atıklar oluşturuyor. Balıkların yüzde 44’ü, kırmızı karideslerin yüzde 18’i, midye dolmaların ise yüzde 91’inde mikroplastik bulgu ortaya çıkarken, çoğunun da tek kullanımlık plastiklerden kaynaklandığı belirlendi.

ORFOZ FİGÜRÜ 5 KEZ DOLUP BOŞALDI

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne 70 metre uzaklıkta faaliyet gösteren Antalya Akvaryum’un, Akdeniz ve tüm denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı proje ilgi çekiyor. Proje kapsamında çelikten 5 metre uzunluğunda, Akdeniz’e özgü bir balık olan orfoz figürü oluşturuldu. Orfoz figürünün içi ise yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek amacıyla her hafta sonu akvaryum çalışanları tarafından Konyaaltı sahilinden toplanan pet şişelerle dolduruldu. Eylül ayında akvaryum bahçesine konulan orfoz figürü, o günden bu yana 5 kez dolup boşaldı.

SIFIR ATIK PROJESİNİN BİR PARÇASI

Projenin, akvaryumu ziyaret eden turistlerin de dikkatini çektiğini söyleyen Antalya Akvaryum Müdürü İsmail Arık, “2019 yılında başlattığımız sıfır atık projesinin bir parçası orfoz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz proje yeniden başladı. Önceki aylarda 25 kişiden oluşan çalışan grubumuz Konyaaltı sahilini temizliyor ve buldukları plastik şişeleri orfozda topluyordu. Daha sonra turistler de kullandıkları su şişelerini buraya atmaya başladı” dedi.

Okyanusların en derin noktalarında bile mikro büyüklükte plastik parçalar tespit edildiğine değinen Arık, şöyle devam etti:

“Okyanusların asıl sahipleri balinalar, yunuslar ve diğer balıklar. Denizlerin bakirliğini temsil eden bu canlılar bizim plastiklerimizin içinde yüzüyor. Yurt dışından gelen turistler burada selfie çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Orfozun verdiği mesaj Türkiye’nin dışına kadar ulaştı. Rusya’da, Çin’de, Avrupa’da dünyanın dört bir yanında orfozun mesajı fotoğraf kareleriyle anlatılıyor. Figürün önüne bir çöp kutusu yaptık, bu çöpe attıkları şişelerin orfozun içine gireceğini de misafirlerimize duyurduk.”

RUS TURİSTLERDEN PROJEYE TAM DESTEK

Ailesiyle birlikte Rusya’dan gelerek Antalya Akvaryum’u dolaşan Mihayil Borisov, projenin dikkat çekiciği olduğunu söyledi. Orfozun önündeki panoyu okuduğunu ve orfozun hikayesini öğrendiğini söyleyen Borisov, “Bu proje Antalya ile sınırlı olmamalı. Tüm dünyaya yayılmalı. Çok güzel bir çalışma” dedi. Kızı Kseniya Borisov ise çektiği fotoğrafları sosyal medyaya yüklediğini belirterek, “İlk önce ne olduğuna anlam veremedim. Panoyu okuduğumda anlamının derinliğini fark ettim. Doğaya hep birlikte sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

BİNLERCE YIL DOĞADA KALIYOR

Plastik maddeler, binlerce yıl doğada yok olmadan kalabiliyor. Avrupa’da her yıl 150 bin ila 500 bin ton makroplastik ve 70 bin ila 130 bin ton mikroplastik denizlere akıyor. 150 milyon insanın yaşadığı Akdeniz Havzası, kişi başına 208 ila 760 kilo kentsel katı atık üretimiyle başı çeken bölgeler arasında. Her yıl Akdeniz’e gelen 200 milyondan fazla turist, yaz aylarında deniz kirliliğinde yüzde 40 artışa neden oluyor. Akdeniz’de asıl tehdit, miktarı rekor seviyelere ulaşan, daha küçük ve sinsi parçalar olan mikroplastikler. Gıda zincirinin bir parçası haline gelen bu parçacıklar, giderek daha fazla sayıda hayvan türünü ve insan sağlığını tehdit ediyor.

