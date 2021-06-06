Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk adımı attı; Deniz salyası temizliği başladı

Mustafa ESEN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL-(DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilajla ilgili ilk adımı attı. Kadıköy Caddebostan Sahili’nde temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmaları, havadan görüntülendi.

Marmara Denizi’ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren deniz salyasına karşı temizlik çalışmaları bugün start aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı ekipler, Kadıköy Caddebostan Sahili’nde temizlik çalışması başlattı. Ekipler, önce sahil kenarındaki tekneleri uzaklaştırdı ardından deniz salyalarını suda çembere aldı. Yüzeydeki deniz salyaları, motorlu pompayla çekildi. Yapılan çalışmalar, havadan dronla görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

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