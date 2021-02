Çevre temizliği yapıp, şubat ayında Van Gölü’nde yüzdüler

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Gölü Aktivistleri Derneği’nin bir grup üyesi, Van Gölü’ne dikkat çekmek ve farkındalık için Gevaş ilçesinde bulunan yarım adada, önce çevre temizliği yaptı ardından gölün buz gibi sularına girerek kulaç attı. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, göl sıcaklığının 4 derece olduğunu belirterek, suya girmenin her mevsim sağlıklı olduğunu söyledi.

Van Gölü’ne ve bölgenin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla birçok etkinlik yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Gevaş’ta bulunan yarım adada etkinlik yaptı. Van Gölü’nün korunması gerektiğini belirten dernek üyeleri, önce kıyı temizliği yapıp çevreyi temizledi. Sadece yarım saat içinde onlarca poşet çöp toplayan dernek üyeleri, atanları da alkışlarla protesto etti. Van Gölü’nün gün geçtikçe kirlendiğini belirten Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Gevaş Belediyesi, Gevaş Gençlik Merkezi ve aktivistlerle birlikte her yıl geleneksel olarak kıyı temizliği etkinliği yaptıklarını söyledi. Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Özel, göl kenarının kullanıldığını ve çevre temizliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Özel, “Van Gölü, kirleniyor ve kapalı bir havza olması nedeniyle temizlenmesi çok mümkün olmuyor. Halk olarak Van Gölü’nü korumamız lazım. Atalarımızdan bize kadar gelen bu emaneti bizimde çocuklarımıza bırakmamız lazım. Van Gölü ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıldı. Şu anda da hanımefendi Emine Erdoğan’ın riyasetinde Van Gölü Havzası Eylem Planı çalışması yürüyor. Bu eylem planını en kısa sürede hayata geçmesi lazım. Çünkü Van Gölü her gün kirleniyor. Van Gölü olmazsa ne Van kalır nede Bitlis kalır” dedi.

ŞUBAT AYINDA VAN GÖLÜ’NE GİRDİLER

Yapılan çevre temizliğinin ardından etkinliğe katılanlar, önce ısınma hareketleri yaptı ardında kendilerini Van Gölü’nün buz gibi sularına bıraktı. Bir süre yüzen dernek üyeleri, kış mevsiminde göle girmenin keyfini çıkardı. Su sıcaklığının 4 derece olduğu şubat ayında göle girmenin şifa olduğunu belirten Özel, “Su, çok soğuktu ve şok etkisi yaptı ama biz Van Gölü’nün şifalı olduğuna inanıyoruz. Her sene kışın giriyoruz, bu kış 3 defa göle girdik. Her yıl bu aylarda gireceğiz. Suyu yazın da kışın da şifadır. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan ve Van’da görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı ise “Doğa bizim evimiz. Biz bugün burada Van Gölü Aktivistleri olarak evimizi temizlemeye geldik. Gevaş sahili eşsiz doğa manzaraları eşliğinde geleneksel olan göle girme etkinliğimizi de yaptık. Soğuk suya girmenin özellikle de Van Gölü’ne girmenin sayılamayacak kadar faydaları var. Özet olarak şunu söyleyebilirim; insanın fabrika ayarlarına dönmesinin en iyi yolu doğa ile bütünleşmesinden geçer. Bunun da en kısa yolu soğuk suda yüzmektir” dedi.

