Memlekette son yılların en geniş kapsamlı uygulaması yürürlüğe girdi ve vatandaş anında uyum sağladı. Bahsettiğimiz alış verilerde kullanılan naylon poşetlerin paralı yapılmasıydı.

Poşetlerin paralı yapılmasında amaç çevreye saygı olarak açıklandı. Kimine göre 400 yıl, kime göre bin yıl bu naylon maddesi toprağın altında kalsa bile bozulmuyormuş. Bunu yeni keşfettiğimiz için acil bir kararla en azından kullanımın azalması için para karşılığında satılmasına karar verildi.

Karar üzerine vatandaşın bilinçaltında yatan çevre ve doğa sevgisi bir anda uyandı. Yani deseniz ki gelin ağaç ekelim, sahilleri temizleyelim, pet şişeleri toplayalım bu kadar çabuk ve ortak hareket edilemezdi.

Yine de bu durum çevreye saygı açısından her türlü takdire şayan ama eğer bu naylon poşet almamayı 25 kuruş için yapıyorsak vay halimize.

Eğer vatandaş 25 kuruşun, dört poşette bir liranın hesabını yapıyor hale gelmişse işte burada oturup düşünmek gerekir.

Dört poşet neredeyse bir ekmek bir yumurta demekse ve vatandaş bu parayı poşete vereceğime cebimde kalsın diyorsa, hatta bazıları poşetleri geri götürüp iade parası isteyecek kadar 25 kuruşun peşindeyse yılbaşı maaş zamlarını yeniden gözden geçirmekte fayda var.

Bize göre poşetin parasından çok poşetin içine ne giriyor, neyle, nasıl doluyor bunlara bakmak daha acil çözüm istiyor ve şu konuda derin araştırma yapmak gerekir:

Acaba poşet sayısı çevreye saygı için mi, 25 kuruş için mu yoksa adamakıllı düşen alım gücü nedeniyle mi azalıyor? Eskilerin deyişi ile “zarfa değil mazrufa” (yani dışına değil içine) bakın.

SEÇİM NAYLONLARI NE OLACAK?

Poşeti paralı yapıp toprağı kirlenmesinden korumak iyi de naylon tüketiminin belki de en yaygın olarak biz de kullanılan bir alan daha var: seçim kampanyaları.

Seçimler için yakında propaganda başlayınca yine her taraf naylonlara basılmış parti logoları ile dolacak. Caddeler, sokaklar, miting yapılacak meydanlar naylona basılmış bayraklarla süslenecek.

Sonrası? Güya bu tür propaganda araçlarından naylonun üzerindeki parti sorumlu tutuluyor, onların toplaması isteniyor.

Şimdi tonlarca naylona seçim malzemesi basılacak ve bunlar oraya buraya savrulacak. Ne anladık 25 kuruluş poşet tasarrufundan?

Şu adayların tümü belirlendikten sonra tüm partiler bu konuda ortak açıklama yaparak naylon yerine kumaşa, geri dönüşümlü kağıt malzemeleri kullanılması konusunda kararlarını açıklamalı ve naylonla mücadeleye destek vermeliler.

Ama bunu uygulamak zor. Çünkü bizde bir yerde ne kadar çok bayrak, flama, süsleme yapılırsa o partinin ve adayının güçlü olduğu inanışı vardır. Siz istediğiniz kadar naylon kullanmayın deyin, illaki birileri çıkıp bunun tersini yapacaktır.

En komikleri de bu naylon bayrakların altında çevreden, doğadan, dağdan bayırdan, parklardan dem vuran adaylar olacaktır.