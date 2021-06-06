Çevre kirliliğine karşı çerve dostu sergi

Ankara Büyükşehir Belediyesi “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında geri dönüşüm ve çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde bir sergi düzenledi. 11 Haziran’a kadar açık kalacak sergide ya da www.ankara.bel.tr adresi üzerinden isteyen vatandaşlar ‘Karbon Ayak İzi’ ölçümlerini yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde bir sergi düzenledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan serginin açılışına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gazeteci Cem Seymen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN 30 KALEMDE PROJE TASARLANDI

Özellikle iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunduğu, atık su dönüşümünün yapıldığı, iklim şartlarına uygun peyzaj çalışmaları ile ilk defa iklim okuluna dönüştürülecek “İklim Park” projelerini hayata geçirmeyi planlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, sergiyle Başkentlilerde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Dünyada çevre problemlerinin hızla arttığını ve iklim değişikliğinin sebep olduğu kirliliği önlemek için projelerini artırdıklarını vurgulayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Büyükşehir Belediyesinin çevreye duyarlı çalışma ve projelerinin görselleriyle anlatıldığı sergi açılışında yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çevre duyarlılığı konusunda hepimizin bilgilendirilmesi ve üzerine düşen görevleri yapması gerekiyor. Deniz salyası diye bir olay var, Ankara’da bize ne diyemeyiz. Bu durum Türkiye’de herkesi etkileyebilir. O noktaya gelmeden neler yapabiliriz o bizim için önemli. Çevreci bir belediye olarak çevreyle ilgili olarak yaptığımız projeleri burada sıraladık. Örneğin, bir elektrikli otobüsün yapılması, çöpe atılan ve yeşil alanlardan çıkan çim artıkları ve budama artıklarıyla komposlama yöntemiyle gübre olarak kullanılması gibi 30 kalemde iş ve icraatlarımızı burada sergiliyoruz.”

SERGİDE KARBON AYAK İZİ ÖLÇÜMÜ

İklimlerle ilgili olayların dünya zirvelerinde ele alındığını ve ilk kez ‘iklim değişikliği ve uyum şubesini’ kurduklarını da söyleyen Güldaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hep beraber bilinçli olmamız lazım. Bu kadar kolay doğayı kirletmemeliyiz. Gelecek nesillerin geleceğini bu günden tüketmemeliyiz. İklim değişikliği de çevrenin en önemli öğelerinden birisi. İlk kez ‘İklim Değişikliği ve Uyum Şubesini’ kurduk. Bu konuda eylem planımız nihai aşamaya geldi. Bugünkü etkinliğin bir diğer parçası ise her vatandaşımız ya sergiye gelerek ya da www.ankara.bel.tr internet adresi üzerinden kendi karbon ayak izini hesaplayabilir. Hiç farkında olmadan doğaya ne kadar katkı verebiliyoruz bunu görebilir.”

KÜRESEL İKLİM KRİZİNE KARŞI FARKINDALIK

Dünyada çevrenin korunması, iklim değişikliğine vurgu yapılması, ambalaj ve atıkların doğaya atılmaması konusuna dikkat çekmek amacıyla ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açılışı yapılan geri dönüşüm sergisi ilk günden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sergiyi gezen ve atık malzemelerden tasarlanan kostümleri inceleyen Gazeteci Cem Seymen, önemli tespitlerde bulundu:

“Sera gazı emisyonlarını azaltmak için dünyadaki farkındalığa dikkat çekmek için çok önemli bir örnek bu sergi. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir farkındalık için harekete geçmesini, kurum ve kuruluşları daha fazlasını yapmak için özendiren böyle bir adımı atmasını son derece önemli buluyorum. Şu anda küresel iklim krizi yaşıyoruz. Dünyada o kadar çok üretim oldu ki, o kadar çok atık oldu ki ve yönetimi o kadar yapılamadı ki tamamen liberal düzende, neoliberal sistemde ve kapitalist ekonomide o kadar çok tüketim üzerine bir dünya kurmuştuk ki gerçekten dünya kaynaklarını sömürdük. Artık gidebileceğimiz bir yol yok. Burada geri dönüşüm için yapılan çalışmaları, arıtma için yapılan işleri gördüm ve çok mutlu oldum.”

ÇEVREYE VERİLEN ZARAR AMBALAJ ATIKLARIYLA ANLATILIYOR

Ambalaj atıklarından tasarladığı kostümlerle çevreye verilen zararı sanatsal bir şekilde ifade etmek istediğini söyleyen Tekstil Tasarımcısı Elif Kılıç ise sergilenen kostümlerin vatandaşların dikkatini çektiğini anlattı:

“Eskilerin kırk yama dedikleri geleneksel bir dokuma ile yaptığım kostüm tasarımlarımda metal kapaklar var, pet şişeler var, ambalajlar var. Doğaya bırakılmış ürünlerden tasarım yaptım. Amacım bu kostümleri alıp giyinin mesajı vermek değil çevreye verdiğimiz zararın farkına varalım ve tüketim alışkanlığımızı değiştirelim istiyorum. Bıraktığımız bu atıklar doğada uzun yıllar kalabiliyor.”

Sergiyi gezdikten sonra etkinlendiğini ve karbon ayak izini hesaplatmaya geldiği söyleyen Özge Yardımcı düşüncelerini, “Karbon ayak izinin tam olarak ne olduğunu bile bilmiyordum. Burada şimdi karbon ayak izimi hesaplattırdım. Sonuç düşük çıktı. Biraz daha doğaya elektrik konusunda yardımcı olabilirsem katkım olacakmış. Zoraki değilse vatandaşların araba kullanmamasını, suyu boşa akıtmamalarını ve çevreyi kirletmemelerini rica ediyorum. Genel hayatımdaki tüketimlerde de tasarruf yapmayı ve ailemi teşvik etmeyi düşünüyorum. Bu test beni aydınlattı. Büyükşehir Belediyesine bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

Sergi, 11 Haziran tarihine kadar Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.