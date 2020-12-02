ÇEVKO’dan Demirören Haber Ajansı’na ödül / Fotoğraflar

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İlk olarak birkaç tanımla konuya başlayalım. Bunlardan ilki İnternet dediğimiz bilgisayarları belirli protokoller üzerinden bağlayan ağdır. Bu ağ ilk olarak Amerikan Savunma Bakanlığı ve bazı Amerikan Üniversiteleri tarafından başlatılan bir projeyle günümüz sanal aleminin temelini oluşturdular.
Ukrayna Başbakanı Şmigal DHA’ya konuştu: Türkiye ile serbest ticaret er ya...
Sonat KEREM / KİEV, (DHA) – Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Türkiye’ye yapacağı çalışma ziyareti öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türk şirketleri...
‘Adana’da temeli hasarlı, duvarları çatlak binaları badana yaptırıp satıyorlar’
Mustafa Yusuf KANTARLI- Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- ADANA Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Melih Baki, ilk etabı 2002 yılında tamamlanan ve 2005 yılında tam anlamıyla faaliyete...
Çanakkale’de kaçak kazı operasyonu: 17 gözaltı
ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de jandarma ,kaçak kazı yapan 17 şüpheliyi yakalayarak, gözltına aldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Geyikli Beldesi Dalyan köyü Altıngüneş mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi...