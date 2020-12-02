ÇEVKO’dan Demirören Haber Ajansı’na ödül / Fotoğraflar

İlk olarak birkaç tanımla konuya başlayalım. Bunlardan ilki İnternet dediğimiz bilgisayarları belirli protokoller üzerinden bağlayan ağdır. Bu ağ ilk olarak Amerikan Savunma Bakanlığı ve bazı Amerikan Üniversiteleri tarafından başlatılan bir projeyle günümüz sanal aleminin temelini oluşturdular.