Cevizlibağ’da metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) – HAFTA sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde Cevizlibağ’da metrobüs ve tramvayda yoğunluk yaşandı. Yolcular tramvay kalabalığından şikayet ederken, metrobüsün de sefer sayılarının artırılmasını istediler. Cevizlibağ metrobüs ve tramvay durağında bekleyenlerin kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kurallarına da uymadığı görüldü. Metrobüs yolcusu Fatih Tunç, “Tramvayla geldim, Altunizade’ye gidiyorum, her yer kalabalık şu anda. Bana kalırsa seferler artırılsın yoksa bu insanların önüne geçemezler” dedi.

Otobüste işe giden Nermin Kaya, “Otobüsle geldim, çok kalabalık değildi. Sanki insanlarda bir çekingenlik başlamış gibi, gayet iyiydi” diye konuştu. İşe gitmek için metrobüs ve tramvay kullanan Kenan Batur, “Akşam iş çıkışında tramvaylar bir çözüm var mı tramvay için bilmiyorum, metrobüsün seferi artırılır da tramvayda ne yapacaklar? Tramvayda çok mağdur oluyoruz. Akşam iş çıkışında 7’ye kaldık mı kalabalık geliyoruz” dedi.

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