Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam yoğunluğu 

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)- CEVİZLİBAĞ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde insan yoğunluğu yaşandı.

Cevizlibağ’da akşam saatlerinde metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs ve tramvay duraklarını birbirine bağlayan üst geçitte de kalabalık oluştu. Kalabalığın sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Metrobüsten inen Birkan Kilitoğlu, “Metrobüse binmekten korkuyorum elimde dezenfaktanla geziyorum. Toplu taşımaya tedbir alınması lazım, metrobüslerin içine girseniz yoğunluğu göreceksiniz” diye söyledi.



(FOTOĞRAFLI)