Ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’de Alpaslan Özkan (69), ceviz toplamak için çıktığı ağaçta, yüksek gerilim hattının tellerine dokununca akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Mucur ilçesi Karahasanlı Köyü’nde meydana geldi. Alpaslan Özkan, Ankara’dan Kırşehir’e bahçesindeki cevizleri toplamak için geldi. Ceviz ağacına çıkan Özkan, yüksek gerilim hattının tellerine dokundu. Akıma kapılan Özkan ağaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alpaslan Özkan’ın cansız bedeni Mucur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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