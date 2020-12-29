Cevapsız sorular…

Türkiye Futbol Federasyonu verdiği ucube kararlarına bir yenisini daha ekledi ve, “Koronavirüs nedeniyle maçlarına çıkamayan takımlar bundan sonra hükmen yenik sayılacak” dedi.

Yemin ederim artık Nihat Özdemir ve ekibi, kararları uygulamaları ve sergilediği tutumla insanın sinir sisteminin kabul edemeyeceği bir hale büründü.

Kısaca geriye gidip, Nihat Özdemir’e sorular sorarak bugüne doğru gelelim dilerseniz…

Koronavirüs nedeniyle durdurulan 2019 – 2020 sezonuna 12 Haziran’da devam kararı alıp, bugün yaşananları, tüm uyarılara karşın göremeyerek kelle koltukta ligi tamamlayan siz değil miydiniz?

Ağırlıklı olarak aldığınız siyasi baskılarla, sezon son üç sırada tamamlayarak küme düşme durumunda olan MKE Ankaragücü, HES Kablo Kayserispor, ve Yeni Malatyaspor’u kümede tutan, alttan gelen üç takımın da eklenmesiyle ligin 21 takımla oynanmasına karar veren siz değil misiniz?

Sezon başında kameralar önünde, “Koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımların maçları ilerleyen haftalarda oynanacak” diyen siz değil misiniz?

Bu karar doğrultusunda Süper Lig’de Atakaş Hatayspor’un iki karşılaşması ile diğer liglerde toplam elli civarında karşılaşmayı Koronavirüs nedeniyle ertelemediniz mi?

Bakın niyetim kimseyi suçlamak değil. Sadece, hesapsız kitapsız aldığınız kararlar ışığında (birçoğu siyasi ve yönetemediğiniz ekonomik baskılar altında) durumu iyiden iyiye bir çözümsüzlük noktasına götürüyorsunuz.

Koronavirüs ve yaşanan pandemi tabi ki sizin eseriniz değil. Ancak şartları ön görememenizin sorumlusu sizsiniz.

Yalnızca bu da değil tek sorun. Bugün amatör liglerden tutun Süper Lig’e kadar tüm konumlardaki hiçbir takım hakemlerden memnun değil. Üstelik de, VAR gibi çok büyük bir teknolojik avantaja rağmen.

Her hafta tüm liglerde konuşulan tek şey hakem katliamları…

Oluşan olumsuz havanın tek nedeni, herhangi bir maçta maçı yöneten hakemin bir pozisyonda verdiği kararı, bir diğer maçın hakemi farklı biçimde yorumlayıp, daha farklı bir karar uygulayabiliyor. Yani tam bir standartsızlık…

Aslına bakılırsa bu durumun çözümü de kolay. Maçın hakemiyle VAR hakemi arasındaki iletişimi futbol kamuoyuyla paylaşsanız, yapılan yanlışlar anlaşılacak ve belki de o hakemin bir sonraki maçta yapacağı hatanın önüne geçilebilecek.

Ancak nerede, sanki bir devlet sırrı saklanırmış gibi, kozmik oda bilgileri korunurmuş gibi tam bir gizem yumağı yaptınız VAR odalarını.

Buradan açıkça söylüyorum. Görev yapan her federasyona ve başkanının mutlu edemediği bazı kesimler oldu tabi ki. Lakin dikkat ediyor musunuz bilmem. Sizden memnun olduğunu söyleyen tek bir kulüp, tek bir futbol adamı, tek bir futbol paydaşı yok. Bu durum sizi hiç mi rahatsız etmiyor Allah’ınızı seversiniz?

Kalın sağlıcakla…