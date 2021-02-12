Çeşme’yi hortum, Çiğli’yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı- Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Çeşme’yi hortum, Çiğli’yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı- Ek...
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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da, hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettiren Onur Kızılçay (28), ödediği 1200 TL cayma bedelinin, Tüketici Hakem Heyeti'ne...
Elektronik sigara kullanımı arttı; koronavirüs riski 5 kat daha fazla
İlknur SARGUT-Doğan GÜNDOĞDU-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- ELEKTRONİK sigara kullanan kişilerin koronavirüse yakalanma riski 5 kat daha fazla. Amerika’da yapılan bu araştırmanın sonuçlarının korkutucu olduğuna dikkat...
Sahte ehliyetle trafiğe çıkan sürücü polis denetimine takıldı
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da trafik polisleri, sahte ehliyetle araç kullanan Suriye uyruklu Ali D.’ye cezai işlem uyguladı. Ali D., ehliyeti 200 TL’ye İstanbul’dan aldığını...
Esnafdan silah tehdidiyle topladıkları haraçları, El-Kaide’ye gönderen şüpheliler yakalandı
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, bir dernek binası adı altında esnaftan silah zoruyla haraç aldıkları ve bu paraları El-Kaide terör örgütüne gönderdikleri iddia edilen 5...