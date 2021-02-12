Çeşme’yi hortum, Çiğli’yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı- Ek fotoğraflar

İlknur SARGUT-Doğan GÜNDOĞDU-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- ELEKTRONİK sigara kullanan kişilerin koronavirüse yakalanma riski 5 kat daha fazla. Amerika’da yapılan bu araştırmanın sonuçlarının korkutucu olduğuna dikkat...