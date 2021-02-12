Çeşme’yi hortum, Çiğli’yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (7) (Ek Fotoğraflar)

HASAR GÖREN HAYVAN ÇİFTLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ana Sayfa Güncel Haberler Çeşme’yi hortum, Çiğli’yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (7)...
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