Çeşme’yi hortum, Çiğli’yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (7) (Ek Fotoğraflar)

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HASAR GÖREN HAYVAN ÇİFTLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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