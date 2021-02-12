Çeşme’yi hortum, Çiğli’yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (7) (Ek Fotoğraflar)

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında halk plajına iki cankurtaran kulesi konuldu. Ayrıca sıfır atık...