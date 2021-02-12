Çeşme’yi hortum, Çiğli’yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (3)

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İZMİR İL TARIM MÜDÜRÜ ÖZEN: ‘HASAR SERALARIN DIŞINDA”
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Urla ilçesindeki seralarda dolu nedeniyle meydana gelen hasarla ilgili açıklama yaptı.
Dolu ve sağanak yağıştan Çeşme ile Urla ilçelerinin etkilendiğine vurgu yapan Özen, “Urla’da yaklaşık 700 sera etkilendi. Ciddi hasarımız yok. Seradaki ürünlerin etkilenmemiş olması sevindirici. Ancak açık alandaki tarlalarda bulunan enginar gibi ürünlerimiz etkilendi. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar bittikten sonra daha net konuşabiliriz” dedi.
Doludan tarlasının hasar gördüğünü söyleyen İbrahim Saçıkara ise, “Bir dönüm marul seram vardı, seramın üzeri komple parçalandı, naylonları yırtıldı. 6-7 dönüm kadar enginar tarlam vardı, zarar gördü. Hepsi mahvoldu. Komşularımızın da arabaları parçalandı” diye konuştu.
Fatma Aksu ise “Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Çok korktuk. Çok feciydi. Seralarımın dışında büyük hasarlar mevcut. İçinde de ufak tefek hasarlar mevcut. Dört seramız var. Dördünde de hasarımız var” ifadelerini kullandı.
Öte yandan dolu nedeniyle seraların dışındaki su boruları da kırıldı.
Gökçe ADAR / İZMİR, (DHA)
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