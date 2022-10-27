Çeşme’deki bar cinayetinde 1 tahliye

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Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesinde, gece kulübü önünde darbedilen kadına yardım etmek isteyen Alpay Kalyon’un (33) bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili 2’si tutuklu 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Maşallah Türkmen (32), kavgayı ayırmak için araya girdiğini belirtip, tahliyesini isterken, diğer tutuklu sanık Faruk Baştosun (29) ise suçunu itiraf edip, Kalyon’un ailesinden kendisini affetmelerini istedi. Mahkeme heyeti, Türkmen’in tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 21 Ağustos gecesi, Alaçatı ilçesi Ovacık Mahallesi 18001 Sokak’ta meydana geldi. Alpay Kalyon, boşandığı eşi Sırma Akman, Yiğit Eşref Lavaşcı ve Selin Önal isimli arkadaşları ile gece kulübüne gitti. İddiaya göre, gece sonunda dışarı çıkan Kalyon ve yanındaki arkadaşı Yiğit Eşref Lavaşcı, bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etti. Bu sırada yandaki diğer gece kulübünün çalışanları Faruk Baştosun ile Maşallah Türkmen de ‘Burada kavga edemezsiniz’ diyerek olaya dahil oldu. Çıkan kavgada Kalyon, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalyon, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilernden C.Ü., O.S., O.G., M.A. ve O.C.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Maşallah Türkmen ve Faruk Baştosun ise tutuklandı.

2 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili hazırladığı iddianamede; kavganın ardından Faruk Baştosun’un, Alpay Kalyon’un arkadaşı olan Yiğit Eşref Lavaşcı’ya tabureyle vurduğu, bunun üzerine Kalyon ile Maşallah Türkmen arasında arbede çıktığı belirtildi. Kavga sürerken Faruk Baştosun’un, mekanın içinden bıçakla çıkarak Kalyon’a sapladığı kaydedildi. Türkmen ve Baştosun’un olaydan sonra kaçtıkları, O G., O.S. ve C.B.’nin de ikiliye yardım ettiği belirtildi. Alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, Faruk Baştosun hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından müebbet hapis ve 1 yıla kadar hapis cezası, Maşallah Türkmen için ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ve O.G., O.S. ile C.B. hakkında da suçluyu kayırmadan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

‘KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRDİM’

Davanın ilk duruşması, bugün İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Maşallah Türkmen ve Faruk Baştosun ile taraf avukatları, tanıklar ve yakınları katıldı. Duruşmada dinlenen tutuklu sanıklardan Maşallah Türkmen, “Olay zamanında bir kavga olduğunu gördüm. Ölen Alpay Kalyon ile bazı kişiler kavga ediyordu, Kavgayı ayırmaya çalıştım. Tamamen insani ve vicdani duygularımla araya girdim. Ancak Kalyon, benim sağ şakağıma yumruk attı. Ailesinin acılarını anlıyorum ama zorba bir şekilde bana saldırmaya başladı. Bu sırada bir kadın da beni tekmelemeye başladı. Kaçmaya çalıştım ama hala Alpay Kalyon bana vuruyordu. Bir yandan da ‘Silahımı getirin’ diye bağırıyordu. Ben o gün o olaya, ayırmak için müdahale etmeseydim, bugün burada olmayacaktım. Tahliyemi istiyorum” dedi.

‘AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM’

Diğer tutuklu sanık Faruk Baştosun ise olayı gerçekleştirdiğini kabul ederek, Kalyon’un ailesinden özür diledi. Baştosun, olayın gece geç saatlerde olduğunu belirtip, “Vale yardımı yapan arkadaşa korsan taksi gönderiyordum. Kapıda sesler geliyordu, kargaşa vardı. Alpay Kalyon ve arkadaşı birine saldırıyordu. Ayırırken vale arkadaşlarla kavga etmeye başladı. Kendimi koruma amaçlı Kalyon’un arkadaşına tabureyle vurdum. Kendimi koruma amaçlı yine masadan tesadüfen bıçak görüp, aldım. Bıçağı görüp kaçsınlar diye oraya gittim. Gittiğimde yine kavga vardı. O kargaşada nasıl vurdum bilmiyorum. Sonra kaçtım. Bende 2 bıçak vardı. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Onlar benden büyüktü, kendimi savunmak için yaptım. Bu durum için özür diliyorum. Bir şey de diyemiyorum onlar da haklı. Alpay Kalyon’un bana karşı bir eylemi olmadı. Olay büyümesin diye gittim, durum buralara kadar geldi. Ailesinden beni affetmelerini istiyorum” diye konuştu.

‘ARABAYA BİNDİKLERİNDE NEFES NEFESELERDİ’

Gece kulübünde vale görevlisi olarak çalışan tutuksuz sanık O.G. ise olay günü izinli olduğunu, araçla gezerken sanıklardan Maşallah Türkmen’in kendisini aradığını ve arabayla gelip polis uygulaması olmayan bir noktadan kendilerini almasını istediğini aktardı. Baştosun ve Türkmen’in araca bindiğinde nefes nefese olduğunu kaydeden O.G., “Biz yoldayken bir komiser beni aradı ve ‘cinayeti işlediğini biliyoruz, gel teslim ol’ dedi. Ben olayı da o şekilde öğrendim. Korkup telefonu kapattım. Sabaha kadar çalılıklarda saklandım. Su ve yiyecek almak için otele gittiğimizde polisleri görüp teslim olduk” dedi.

Olayın geçtiği gece kulübü sahibinin otelinde müdür olan tutuksuz sanık O.S. ise olayın olduğu gün otel sahibinin kendisini arayıp gece kulübünde olay olduğunu söylediğini ancak olay yerine gitmeden otele polislerin geldiğini söyledi. O.S., gece otelde arama yapıldığını ve kendisinin de aramaya katıldığını belirtti.

Eğlence merkezi sahibi tutuksuz sanık C.B. ise olay anında İstanbul’da olduğunu vurgulayarak, beraatini talep etti.

‘BOŞU BOŞUNA EVLADIMI KATLETTİLER’

Duruşmada, dinlenen baba Mustafa Kalyon, “Olay günü oğlumun boşanmış olduğu eşi aradı. ‘Alpay öldü’ dedi. ‘Kavga çıktı senin evladın başlattı’ dedi. Biz daha sonra kavgayı Alpay’ın değil arkadaşının başlattığını öğrendik. Ben sanıkları tanımıyorum. Boşu boşuna evladımızı katlettiler. Burada olan ve yardım ediyormuş görünen herkesten şikayetçiyim” dedi.

‘OLAYIN BAŞTA ONLARLA BİR İLGİSİ YOKTU’

Olay günü Kalyon’un yanında olan Yiğit Eşref Lavaşcı ise eğlendikten sonra arabalarını getirmesi için valeyi beklediklerini belirtip, “Karşı tarafta bir adamın bir kadına vurmaya başladığını ve küfrettiğini gördüm ve ‘Sana yakışıyor mu’ diye sordum. Dönüp, bana küfretti. Ben de ona doğru yürüdüm. Aramızda itiş, kakış oldu. Sonra Faruk Baştosun gelip, arkamdan başıma sert bir şekilde vurdu. O vurana kadar biz diğer kişiyle arbede halindeydik. Başıma vurulunca, kimin vurduğunu sordum. Sonra bıçaklama olayının olduğu yöne gittik. Faruk Baştosun tekrar bana vurmaya başladı. Başta olayın onlarla bir ilgisi yoktu. Alpay Kalyon’un bıçaklandığını 15-20 saniye sonra fark ettim. Elinde bıçakla çıkan kişiyi görmedim, görsem müdahale ederdim. Bu kişilerin bizimle ilgili hiçbir durumları yoktu. Kendilerine böyle bir görev bellemişler” diye konuştu.

‘BIÇAKLA GELDİĞİNİ GÖRDÜM’

Olay günü Alpay Kalyon’un yanında olan arkadaşı Selin Ünal ise arkadaşlarıyla eğlendiklerini, kapının önünde araç beklerken, birtakım olayların yaşandığını belirtip, “Yiğit’e bir kişi vurdu. Öldüren kişi bana ‘aradan çekil’ dedi. Ben çekilmeyince, bana küfredip gitti. O sırada Alpay yerdeydi. Birisinin bıçakla geldiğini gördüm ama bıçakladığını görmedim” ifadelerini kullandı.

Alpay Kalyon’un eski eşi tanık Sırma Akman ise “Olay günü Yiğit’in karşıya geçmesi üzerine Alpay da geçmek istedi. Kolundan tutmaya çalıştım. Birisi bir kadını dövüyordu. Sonra Alpay da koştu. Arkamı döndüğümde birisi Alpay’ı yere yatırmış, tekmeliyordu. Ben de Alpay’a vuranı çektim, tekme attım. Sonra Alpay bıçaklanmış. Ben görmedim hastanede de hayatını kaybetti” dedi.

TÜRKMEN TAHLİYE EDİLDİ

Avukatların da savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanıklardan Faruk Baştosun’un tutukluluğunun devamına, Maşallah Türkmen’in ise tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıkların adli kontrol kararları da kaldırılıp, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 27 Aralık’a ertelendi. (DHA)

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