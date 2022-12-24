Çeşme’de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye tutuklama

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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesindeki evde, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucuyla yakalanan M.A. ve A.S. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisiyle adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 510,81 gram eroin, 210,81 gram metamfetamin, 4,55 gram esrar, 8 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve 5 bin 580 euro ele geçirildi. M.A. ve A.S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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