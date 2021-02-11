Çeşme’de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı / Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Çeşme’de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı /...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin 17'si yabancı uyruklu 60 kadını fuhuşa sürükleyen çeteye yönelik 'pembe maske' adıyla düzenlendiği ve 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonun...
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu’dan ‘Ebeveyn kontrolü’ hatırlatması
ANKARA, (DHA)- RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, ilgili kuruluşların çocukları ve gençleri korumak adına gerekli teknik önlemleri aldığını belirterek,...
Haliç Köprüsü çıkışında seyir halindeki araç alev alev yandı
Murat SOLAK - Ertan KILINÇ - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu D-100 Karayolu'nda seyir halindeki içinden 5 kişinin bulunduğu otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen...
10 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, yalnız yaşayan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan Erol Sığırcı'nın (66), evinin banyosunda cansız bedeni bulundu. Üçlerbey Mahallesi Yahya Bey...