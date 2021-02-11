Çeşme’de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı – Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Çeşme’de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı –...
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