Çeşme’de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (2) – Yeniden

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/ÇEŞME (İzmir), (DHA) – İZMİR’in Urla ve Çeşme ilçelerinde kuvvetli yağış, dolu ve fırtınanın ardından oluşan hortum nedeniyle Alaçatı’da bir inşaat alanındaki konteyner ile vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu. Vincin devrilmesiyle metal parçalarının çevreye yayılması sonucu 16 kişi yaralandı. Doğal afetin ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde saat 21.30 sıralarında lodos fırtınası ve ardından oluşan hortum yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çeşme-Alaçatı’da hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerlerine devrilen ağaçlar maddi hasara yol açarken, kısıtlama nedeniyle sokaklarda vatandaşların olmaması, yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçti. Doğal afetin ardından bölgeye AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), itfaiye ve 110 AKS (Arama Kurtarma Sağlık) ekipleri sevk edildi.

İNŞAAT ALANINDA KONTEYNER UÇTU, VİNÇ DEVRİLDİ

Bu arada Alaçatı Post mevkisinde yazlık evlerin inşaatının yapıldığı bölgede hortum büyük çapta hasara yol açtı. İnşaat alanındaki kenteyner ile vinç direği devrildi. Çevreye savrulan metal parçaları nedeniyle 16 işçi hafif şekilde yaralandı. Büyük bir facia yaşadıklarını ifade eden proje müdürü Ender Gür, “Buakşam saat 22.00 sıralarında doğal bir afetle karşılaştık. Herhangi bir şekilde can kaybımız yok. 15 tane yaralımız var, 12 tanesi ayakta tedavi görüyor. Tedbir amaçlı hastanedeler. 2’sinin ayağı kırık, diğerinin de ayağında malesef kırık var. Mesai bittikten sonra konteyner da koğuşlarında yatıyorlardı. Hortum çıktı, şükürler olsun, sıkıntımız yok, ölumüz yok, sevindirici taraf odur. Maalesef konteynerler uçtu.” diye konuştu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de çeşme Alaçatı oluşan hortumun yolaçtığı hasar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu. Yaralı vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz olay yerinde, gereken çalışmaları yapıyor” denildi.

VALİ HOŞGÖR: 16 YARALI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, doğal afetle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 kişinin yaralandığını ifade ederek, şu bilgiyi verdi:

“Bu gece saat 21.30 civarında Çeşme-Alaçatı ve Urla’da kuvvetli yağış, dolu ve hortum nedeniyle maddi hasar oluşmuş ve 16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı, 9 AFAD personeli va itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca takip edilmektedir.”

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da konu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. çataklı, açıklamasında, “İzmir/Çeşme-Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan, 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu 16 kişi yaralı olarak hastanelere intikal etmiştir. AFAd ve ilhgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Drum stabil. Geçmiş olsun İzmir.” ifadelerine yer verdi.

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