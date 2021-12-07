Çeşme’de hortum; çatılar uçtu /Ek fotoğraf

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bebeğin öldüğü iddiaları ise hastane tarafından yalanlandı. Kahvelipınar Mahallesi'nde 29 Kasım'da...