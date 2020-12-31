Çeşme’de güneşi gören sahillere akın etti

Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesinde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler soluğu sahilde alıp, manzara eşliğinde anın tadını çıkardı.

Ülke genelinde yeni yıl akşamı başlayacak ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çeşme’de sahiller doldu. Güneşli havada kimileri yürüyüş yaparken, kimileri de sahilde portatif sandalyelerinde ve banklarda oturdu. Bazı vatandaşlar ise balık tutarak vakit geçirdi. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği ilçede, yazı aratmayacak manzaralar ortaya çıktı.

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