Çeşme’de 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Yatırımcıların, 2021 yılında zirve yapan kripto paralarla ilgili en çok şikayet ettiği konular belli oldu. Şikayetvar verilerine göre kişiler, kripto para borsasının yükseldiğinde sistemin kapanmasından şikayetçi. Transfer işlemlerinin yavaş olması ve hesap kapatma işleminin yapılamaması öne çıkan diğer şikayet konuları olurken verilere göre geçen yıl ile kıyaslandığında kripto para şikayetlerinin artış oranı yüzde 8 bin 619’lara kadar ulaştı.