Çeşme’de 12 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Şubat saat 23.50 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu’ndaki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 12 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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