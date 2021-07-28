Çeşme’de 1 kişinin öldüğü gece kulübüne silahlı saldırıda gözaltı sayısı 13 oldu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübünde meydana gelen ve Baran Parklak’ın (23) hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 13’e çıkarken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak’ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne alınmayan kalabalık bir grup, taşkınlık çıkardı. Mekan personeliyle yaşanan arbedenin ardından, grup gece kulübünden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobil ile mekanın önüne gelen şüpheliler, rastgele tabancayla 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Kulüpteki bir güvenlik görevlisinin arkadaşı olan ve burada zaman geçiren Baran Parlak, içeri kaçtığı sırada sağ arka kaburga kısmına mermi isabet etti, mutfak çalışanı A.B. de seken mermi kovanının başına çarpması sonucu başında şişlik oluştu. Parlak’ı kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Parlak ve A.B. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran Parlak hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Parlak’ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, İstanbul’da toprağa verildi. Öte yandan, tedavisi süren A.B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma kapsamında ekiplerce dün 12 şüpheli gözaltına alındı. Bugün yapılan operasyonda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 13’e yükseldi. Emniyete götürülen zanlıların buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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