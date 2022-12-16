Çeşme Otoyolu’ndaki kaza, araç kamerasında

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR- Çeşme Otoyolu’nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Umut K. (27) yaralandı. Kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir- Çeşme Otoyolu Urla mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Çeşme yönüne giden Umut K.’nin kontrolünü yitirdiği 35 ADS 457 plakalı otomobil, sol şeritten sağ şeride geçip şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Umut K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilen otomobil ise vinçle şarampolden kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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