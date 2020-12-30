Çeşme açıklarındaki gemide 187 kaçak göçmen yakalandı; kişi başı 6 bin euro ödemişler

Eda Ebru NANECİ / İZMİR, (DHA) – İSTANBUL’dan dün yola çıkan ve İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan ‘Atlas’ isimli gemide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 187 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul’dan İtalya’ya gitmek için yola çıkan ‘Atlas’ isimli gemi, bugün sabah saatlerinde Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulup, Çeşme İskelesi’ne getirildi. Gemideki aramada, ambar bölümünde Suriye, Afganistan, Irak, İran, Pakistan ve Myanmar uyruklu 187 kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenlerin gemiye binerken organizatörlere kişi başı 6 bin euro ödediği öğrenildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin Sahil Güvenlik’teki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği bildirildi.

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