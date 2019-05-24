15 C
Ankara
24 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar Ceset dolu bir sokak
Yazarlar

Ceset dolu bir sokak

Nuri Kayış Nuri Kayış

-

4
0

Aynı mahallede türeyen iki çetenin mensupları dar bir sokakta karşı karşıya gelirler.

Belki haraç toplanacak yerler konusunda, belki birbirlerinin uyuşturucu pazarlarına girdikleri için aralarında husumet vardır.
Bir süre karşılıklı tehditler, hakaretler havada uçuşur.
Derken silahlar çekilir.

Makineli tüfeğin bile kullanıldığı çatışmada iki çetenin mensupları ardı ardına yere serilmeye başlar.
O kadar ki dar sokakta cesetlerden yürümek imkansız hale gelir.
Ayakta kalan son çete mensubu da mahalle sakinlerinden bir kadın tarafından başına atılan bir cisimle öldürülür.

++

Anlattığım bir mafya filminin final sahnesi değil.
Geçen Çarşamba Kanal D’de izlediğim “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” isimli komedi programında yer alan bir skeç sadece.

++

Bir yandan, “Ülkemizde şiddet niye patladı” diye sorarken, diğer yandan, bir komedi programında bile silahlar çekiliyor, ardı ardına insanlar vuruluyor.

++

Söz konusu programın genel sanat yönetmeninin Yılmaz Erdoğan olması şaşkınlığımı da, üzüntümü de artırdı.
Çocukların ekran başında olduğu akşam sekizde yayınlanan bir skeçte bu ne şiddet bu ne celal Allah aşkına? Şiddet olmadan, silah kullanmadan, adam öldürmeden güldürmeyi başaramıyor musunuz?

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikIMF paketlerden memnun değil
Sonraki İçerikKentsel dönüşümde vergi avantajları
Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Bu Haberler Kaçmaz!

Çocukların yüzde 30’u kabızlıktan yakınıyor

Editör -
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Uğraş, çocukların yaklaşık yüzde 30’unun, polikliniklere başvuran çocukların ise yüzde 1 ila 2'sinin kabızlıktan yakındığını vurguladı.

Benler kanser habercisi olabilir

İlaç sektöründe, 41 milyar lira hedefi

Mevsim geçişleri bulaşıcı hastalıkları artırıyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yazarlar

Kentsel dönüşümde vergi avantajları

Sabri Arpaç -
Kentsel dönüşüm alanında müteahhitlik faaliyetinde bulunanların tapuda yapılacak gayrimenkul devri işlemleri ile anılan gayrimenkullerle ilgili olarak tapuda yapılacak ipotek tesisi ve cins değişikliği işlemlerinde ne şekilde...
Devamını Oku
Yazarlar

IMF paketlerden memnun değil

İsmet Hazardağlı -
En son yapılan açıklamalara bakarsanız IMF neredeyse her hafta büyük umutlarla yürürlüğe koyulan ekonomi paketlerinden memnun değil. IMF...
Devamını Oku
Yazarlar

Sayın Erdoğan Toprak yerel medyayı unuttunuz mu?

Cafer Külahlıoğlu -
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak “Medyaya akıtılan kamu kaynakları” için meclis araştırması talep etti. Medyada maalesef yeterli...
Devamını Oku
Yazarlar

İş Bankası: Ekonomiyi tahrip etmeyin

İsmet Hazardağlı -
Son günlerde ekonomi yönetiminin sınırlandırmalar, kısıtlamalar, faizlere müdahale gibi girişimleri herkesi kaygılandırmaya başladı. Kaygıların başında serbest ekonomi düzeninin bozulması dahası bunların sonuç...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71