Ceset dolu bir sokak

Aynı mahallede türeyen iki çetenin mensupları dar bir sokakta karşı karşıya gelirler.

Belki haraç toplanacak yerler konusunda, belki birbirlerinin uyuşturucu pazarlarına girdikleri için aralarında husumet vardır.

Bir süre karşılıklı tehditler, hakaretler havada uçuşur.

Derken silahlar çekilir.

Makineli tüfeğin bile kullanıldığı çatışmada iki çetenin mensupları ardı ardına yere serilmeye başlar.

O kadar ki dar sokakta cesetlerden yürümek imkansız hale gelir.

Ayakta kalan son çete mensubu da mahalle sakinlerinden bir kadın tarafından başına atılan bir cisimle öldürülür.

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Anlattığım bir mafya filminin final sahnesi değil.

Geçen Çarşamba Kanal D’de izlediğim “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” isimli komedi programında yer alan bir skeç sadece.

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Bir yandan, “Ülkemizde şiddet niye patladı” diye sorarken, diğer yandan, bir komedi programında bile silahlar çekiliyor, ardı ardına insanlar vuruluyor.

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Söz konusu programın genel sanat yönetmeninin Yılmaz Erdoğan olması şaşkınlığımı da, üzüntümü de artırdı.

Çocukların ekran başında olduğu akşam sekizde yayınlanan bir skeçte bu ne şiddet bu ne celal Allah aşkına? Şiddet olmadan, silah kullanmadan, adam öldürmeden güldürmeyi başaramıyor musunuz?