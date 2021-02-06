Cesedi yaktıktan sonra dereye atan sanıklar hakim karşısında

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Bayındır ilçesinde, dere kenarında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin’in (28) öldürülmesiyle ilgili 2’si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Mustafa Arabacı, Gezgin’i imam nikahlı eşini rahatsız ettiği için otomobilin bagajında gezdirdikten sonra ağaçlık alanda bıraktıklarını, geri döndüklerinde ölü bulduklarını öne sürerek, cesedi İbrahim Çepiç ile yaktıklarını itiraf etti. Çepiç ise suçlamayı kabul etmedi.

Bir çocuk babası Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019’da çıktığı evine geri dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden destek istedi. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği yardımıyla ilçede arama çalışması yapıldı. Bu sırada Murat Arabacı’nın annesi Ayfer Arabacı, polisi arayarak, oğlunun kendisine “Merter şerefsizini yaktık” dediğini söyledi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, Gergin’in cesedini Furunlu Mahallesi’ndeki derenin kenarında buldu. Savcının incelemesinin ardından yapılan otopsiden sonra Gergin’in cenazesi toprağa verildi.

Gözaltına alınan Mustafa Arabacı (31) ve İbrahim Çepiç tutuklanırken, Osman T. (24) ve Gamze Y. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Arabacı, Çepiç ve Osman T. hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, Gamze Y. hakkında da ‘suç delillerini yok etme ve gizleme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamenin kabul edildiği Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün davanın görülmesine başlandı. Tutuklu sanıklar Murat Arabacı, İbrahim Çepiç ile tutuksuz sanıklar Osman T. ve Gamze Y., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

BAGAJDA GEZDİRİP, YOLA ATMIŞLAR

Tutuklu sanık Mustafa Arabacı, ifadesinde, Ali Merter Gergin’in, imam nikahlı eşi Gamze’yi rahatsız ettiğini, sosyal medyadan mesaj atıp aradığını öne sürdü. Gergin’i yaktıklarını itiraf eden Arabacı, “Serada çalışırken Osman ve İbrahim geleceklerini söylediler. Onları karşıladıktan sonra işime geri döndüm. Sonra bağrışma seslerini duyup, tekrar yanlarına gittiğimde Ali Merter Gergin oradaydı. İbrahim, Merter’i parasını çalmakla suçluyordu. Ben de Merter’e, ‘Ne yüzle buraya gelirsin?’ dedim. Gamze hakkında kötü sözler söyleyince birkaç tane vurdum. Sonra da Gamze ile onu yüzleştireceğimi söyledim. Gamze’yi takıntı haline getirmişti. Uyuşturucu etkisindeydi ve onu bagaja koydum. Ardından da Gamze’ye aşağı inmesini söyledim. İbrahim ve ben bir arabada, Gamze ile Pelin ise (İbrahim Çepiç’in eşi) bir arabada zeytinlik alana gittik. Önce reddetse de Merter orada Gamze’yi aradığını kabul etti. Bu sırada yine birkaç kez daha vurdum. Sonra tekrar arabaya koydum. Gamze ile Pelin ayrılmıştı. Dağ yolunda indirmek istedim ama İbrahim, ‘Domuza, çakala yem olur’ diyerek müsaade etmedi. Biz de bir markette alkol aldık sonra balık restoranına gittik. Restoranın kapalı olduğunu görünce döndük ve Merter’i de bırakmaya karar verdik. İşlek bir yerde İbrahim onu aşağı indirdi, suyla elini yüzünü yıkadı. O sırada kendindeydi. Sonrasında gece tekrar onu bıraktığımız yere gittik. Gittiğimizde vücudu mosmordu ve ölüm katılığı geldiğini gördük. İbrahim’le şoka girdik. Hemen arabaya bindirip seraya götürdük. Cesedi ortadan kaldırmak için eski saksılarla beraber yaktık. Tam yanmayınca battaniyeye sarıp dere kenarına attık. Sonrasında da anneme, ‘Merter şerefsizini yaktık’ dedim” dedi.

‘BIRAKTIĞIMIZDA KENDİNDEYDİ’

Ali Merter Gergin’in yakılmasıyla ilgisi olmadığını savunan tutuklu sanık İbrahim Çepik ise, “Seraya çıktığımızda Osman, Merter’i motosikletiyle getirdi. O gelince Mustafa, odunla yarım saat darbetti, ben ayırdım. Tam Osman’ın onu götüreceği sırada Merter ağzını bozunca Mustafa bir kez daha darbetti. Arabanın bagajına bindirdikten sonra hareket ettik. Sonrasında Mustafa; Gamze ile Merter’i yüzleştirdi. Merter önce kabul etmese de Gamze’yi yanlışlık aradığını kabul etti. Mustafa, Merter’i odun parçalarıyla bir kez daha darbettikten sonra tekrar arabaya koydu. Dağ yolunda bırakacaktı ama ben engel oldum. Bayındır’da ‘Mustafa’ isimli bir başka arkadaşımızı aldık. Mustafa’nın beyaz eşya taksitleri vardı, onu ödedi. Ardından da balık restorana gittik. Yol üzerinde Merter’i bıraktık. Bıraktığımızda kendindeydi. Kimseyi yakmadım” diye konuştu.

‘ÜÇ KİŞİ KONUŞACAKLARINI SÖYLEYİP BENİ KOVDULAR’

Suçlamayı kabul etmeyen Arabacı’nın imam nikahlı eşi Gamze Y., “Merter, bana sosyal medyadan mesaj atıp, duruyordu. Bir gün Mustafa beni aradı ve Merter ile yüzleştireceğini söyledi. Zeytinlik bir yere gittik. Merter burada benden özür diledi. Olayın olduğu gün serada eski saksıları yanarken gördüm. Herhangi bir gariplik sezmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Olanlardan haberi olmadığını savunan Osman Tanış da “Alacak, verecek muhabbeti olduğu için Merter’i aramamı istediler. Motosikletimle gidip, Merter’i getirdim. Mustafa ve İbrahim, ona zarar vermeyeceklerini söylediler. Seraya geldikten sonra beni kovdular ve üç kişi konuşacaklarını söylediler. Bunun üzerine ben de oradan ayrıldım” şeklinde ifade verdi.

‘TUTUKSUZ SANIKLAR DA TUTUKLANSIN’

Durumu polise bildiren tutuklu sanık Mustafa Arabacı’nın annesi Ayfer Arabacı tanık olarak verdiği ifadesinde, “Serama gittiğimde oğlumu kireç dökerken gördüm. Diğer tarafta da İbrahim vardı. Oğlum bana, ‘Merter şerefsizini yaktık’ deyip, uzaklaştı. İbrahim’e ne olduğunu sordum ancak anlatmadı. Sonrasında oğlum yanıma gelip olayı anlattı ve ‘Anne beni teslim et’ deyince polisi aradım” dedi.

Öldürülen egncin ailesinin avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer ise tutuksuz sanıklar Osman T. ve Gamze Y.’nin tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkemeye heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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