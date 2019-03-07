AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yerleşkesinin yeniden yapılandırılacağını söyleyerek, “Yapılandırmanın ilk aşaması olan arkeolojik tarama ve kazı çalışması için 12 Mart’ta ihale yapılacak” dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eski başkanı da olan Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında yapılan protokoller çerçevesinde yerleşkelerde bulunan, eski, onarıma muhtaç bina ve alanlarını yenileneceğini belirterek, “Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesi modern ve ferah bir yapıya kavuşacak” diye konuştu.

ARKEOLOJİ KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi yerleşkesinin yeniden yapılandırması ile modern bir görünüme kavuşacağını ifade eden Turan, 12 Mart tarihinde Arkeolojik tarama çalışmaları ihale yapılacağını ve yapılandırma çalışmalarının başlayacağını bildirdi. Söz konusu çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirileceğini söyleyen Turan, “Cerrahpaşa arazisinde ilk etapta arkeolojik tarama ve araştırma kazıları yapılacak. Ardından inşaat ve hafriyat çalışmalarına başlayacak ” ifadelerini kullandı.

Turan, söz konusu kazı çalışmasının TOKİ tarafından ihale edileceğini belirterek çalışmanın toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirileceğini de belirtti.

TARİHİ YAPILAR KORUNACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla tarihsel değerleri koruyarak gelecek nesillere kazandırmaya çalıştırdıklarının altını çizen Ergün Turan, “Gelenekle gelecek arasında köprü oluşturup; tarihsel değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde yapılacak yapılandırma çalışmalarında da sembol olan tarihsel binalarımızı muhafaza edip geleceğe aktaracağız” dedi.

CERRAHPAŞA HER ALANDA YENİLENECEK

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinin ve hastanesinin yeniden yapılandırmasını çok boyutlu olarak tasarlandığını belirten Ergün Turan, “TOKİ tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri yerleşkesinde toplam 356 bin metrekarelik alanda yenileme yapacak. Yenileme çalışmaları hastane ve sosyal donatılardan oluşacak. İçerisinde restoran, Kütüphane, Müze, Misafirhane/Otel Yuva-Kreş gibi sosyal donatı alanları da olacak” diye konuştu.

PROJENİN DETAYLARI

Turan, “Toplam 550 odanın olacağı hastane projesinde, her oda 2 kişilik altyapı ile tasarlandı. Hastane içerisinde yüzde 50 oda 2 kişilik yüzde 50 oda tek kişilik olacak. Hastane 750 yata kapasiteli olacak. Ayrıca maksimum 1100 yatak kapasitesine çıkabilecektir” dedi.

Hastanede 164 yoğun bakım yatağının olacağını söyleyen Turan, “Toplam 44 adet ameliyat salonu, 36 genel ameliyathane, 7 günlük ameliyathane, 1 tane hibrit ameliyathane ve 2 adet sezaryen ameliyathane olacak. Ayrıca 2 bin 500 araç kapasiteli otopark yer alacak” ifadelerini kullandı.