Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç’un (36) yargılanmasına devam edildi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, davanın 2’nci duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olay, 3 Aralık 2019’da Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir’i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Güfer Özdemir’in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipler, kentteki mobese ve işyeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ceren Özdemir’in kurstan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken peşinden 1 kişinin takip ettiği belirlendi. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edildi.

POLİSLERİ YARALADI

Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.’yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir’i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede ise, ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Ceren Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşma başladı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, katil zanlısı Özgür Aruç ise, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van’da ki cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılıyor.

CEREN’İN AİLESİ ADLİYEYEDE

Duruşmaya katılmak için Ceren Özdemir’in annesi Güfer ve babası Yılmaz Özdemir de sabah Ordu Adliyesi’ne geldi. Duruşma öncesi Ordu Kadın Platformu üyesi bir grup kadın da, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterip, kadın cinayetlerini kınadı. Ceren Özdemir’in fotoğrafı ve ‘Ceren Özdemir için adalet’ yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI, RAPOR DOSYAYA GİRECEK

Öte yandan, sanık Özgür Arduç’un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporunun okunarak, dava dosyasına konulması bekleniyor. Arduç’un akıl sağlığıyla ilgili oy birliği ile alınan kararda şöyle denilmişti:

“Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen), oryante (uyumlu), affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok), düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi”

KATİL ZANLISI: BENİ ÇIKARMAYIN, ÇIKINCA YİNE ÖLDÜRÜRÜM

Katil zanlısı Arduç, ilk duruşmadaki sorgusunda olay anını anlatıp, akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, “Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin” demişti.



KATİL ZANLISI: DELİ OLMAM İÇİN NE YAPMAM GEREK

Ordu’da, balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç’un yargılanması sürüyor. Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Ceren Özdemir’in annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir de duruşmada hazır bulundu. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede, sanık Özgür Arduç’un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporu okunarak dava dosyasına eklendi. Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, “Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda ‘aklım yerinde’ deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi’ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın” dedi.

YENİ RAPOR TALEBİNE RET

Sanık Arduç’un yeniden akıl sağlığı raporu hazırlanmasını talebini mahkeme heyeti, oy birliği ile reddedip, mevcut akıl sağlığına ilişkin raporu kabul etti.

‘EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TALEP EDİYORUZ’

Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, “Sanığın bu kadar mahkemeden talepte bulunması normal değil” derken, Anne Güfer ve kızı Gizem Özdemir de, “Sanık kaçmaya çalışıyor akıl sağlığı ile ilgili talebini reddediyorum. Onun en ağır cezayı almasını talep ediyorum” diye konuştu.

‘BIÇAK GÖREVİNİ YAPTI’ SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Duruşmada Özdemir ailesinin avukatları, sanığın daha önceki polis sorgusunda ‘bıçak görevini yaptı’ ifadesini sordu. Sanık Özgür Arduç bu soruya, “Siz beni dinlemiyorsunuz, ben sizi niye dinleyeyim” yanıtını verdi. Sanık ayrıca avukatların, “Sakal tıraşı, hamam ve otel parasını nerden buldun” sorusunu da yanıtsız bıraktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSE ÇAPTIRILDI

Ordu’da, balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’un yargılandığı Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, baroların davaya müdahil olma talebi, reddedildi. Savcılık mütalaasının okunmasının ardından söz alan Arduç, rapora tepki göstererek, “Raporu kendi kafalarına göre yazıp, çizmişler” dedi. Mahkeme hakimi, ara verdiği duruşmada, sanığa son sözü olup, olmadığını sordu. Sanık Arduç da “Yok” yanıtını verdi.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Sanık Özgür Arduç, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezada indirime gitmediği karar, duruşma salonunda alkışlandı.

KADIN PLATFORMLARINDAN TEPKİ

Ceren Özdemir cinayeti davasının görüldüğü Ordu Adliyesi önünde toplanan Ordu Kadın Platformu, Kadın Savunma Ağı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, açıklamalarda bulundu. Ordu Kadın Platformu adına konuşan Meryem Külcü, cinayetin sorumluluğunun tek başına katil zanlısına yüklenmesinin yeterli olmadığını belirterek, “Gerekli önlemler alınmış olsaydı Ceren, bugün yanımızda olacaktı. Bu suçun sorumluluğunu tek başına azılı bir suçluya yüklemek yeterli değildir. Azılı suçluyu açık cezaevine çıkaran, onun açık cezaevinden kaçmasını engellemeye yönelik hiçbir tedbir almayan ve firar olayını kamuoyuna duyurmayan kurum ve görevlilerin de soruşturulmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bu bağlamda tek başına katile lanetler yağdırmanın yeterli olmayacağını, ceza infaz rejiminin ve ilgili kurum görevlilerinin sorumluluklarının mutlaka tartışılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

‘ADALET SAĞLANANA KADAR DAVALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Aşkın Koç ise “Kadınlar her gün evlerine giderken, hayatlarına dair kararlar almak için boşanmak için çalışmak için kendi kararlarını almak için yaşamak için mücadele ederken, erkekler tarafından öldürülüyorlar. Kadınlar öldürülmeye devam edilirken, koruma kanunlarının uygulanması için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadelenin peşindeyiz. Ceren Özdemir için tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar adliye önlerinde davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Kadın Savunma Ağı Temsilcisi Damla Kenanoğlu da “Bugün kadınlar ne giydikleri yüzünden yürüyüşlerinden, kıyafetlerinden tutun da sırf yolda tanımadığı birisi canı birini öldürmek istiyor, diye öldürülüyorlar” dedi.

BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç’un yargılandığı ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın ardından açıklama yaptı. Sanığın en ağır cezayı aldığını belirten Poyraz, “Bugün Ceren Özdemir kızımızın davasının ikinci duruşması vardı. Önceki duruşmada sanık tarafından akıl sağlığının yerinde olmadığına dair itirazda bulunulmuştu ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyla akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin raporu dosyaya girmişti. Bugün duruşmada sanık, rapora itiraz etti. Yeniden rapor aldırılmasını talep etti. Hem biz hem cumhuriyet savcısı, yeniden rapor alınma talebinin reddinin gerektiğine ilişkin talepte bulunduk mahkemeye. Mahkeme de akıl sağlığını yerinde görerek, talebini reddetti ve yargılamaya devam etti” dedi.

Mahkeme kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Poyraz, şunları söyledi:



“Yapılan yargılama sonucunda iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bildiğiniz üzere iddia makamı iddianamesinde; sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 82/1B maddesi uyarınca ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmiş ve cezasının da TCK 62’nci maddesi uyarınca indirim yapılmamasını talep etmişti. Yargılama bugün itibarıyla sonuçlandırılmış oldu. Mahkeme hükmü açıkladı ve verdiği hükümde Türk Ceza Kanunu’nun 82/1B maddesi uyarınca ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan dolayı sanığın ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yine sanığın sabıkalı geçmişi nedeniyle pişman olmaması ve geçmişi dikkate alınarak cezasına 62’nci maddesi uyarınca indirim yapılmaması kararı verildi. İnfazı aşamasında da birtakım farklı hükümler söz konusu. Mükerrer dediğimiz suçu birden fazla işleyen kişilere ilişkin özel infaz rejimiyle cezasının infaz edilmesine karar verildi.”

BABA ÖZDEMİR: ADALET YERİNİ BULDU AMA ACIMIZ DİNMEYECEK

Duruşma sonrası Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, adaletin tecelli ettiğini belirterek, “Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek. Acımız yine devam edecek içimizde” dedi.

ANNE ÖZDEMİR: KARARDAN MEMNUNUZ

Anne Güfer Özdemir de “Karardan memnunuz. Ayrıca bize destek olan avukatımız başta olmak üzere bütün baro avukatlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm halka teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular. Böyle de olması gerekir, diye düşünüyorum” diye konuştu.

POLİSLERİ BIÇAKLAMASIYLA İLGİLİ DURUŞMA, 10 ŞUBAT’TA

Öte yandan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç’un 2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı duruşma, 10 Şubat’ta görülecek. Arduç, bu duruşmaya da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılacak.