Cep telefonunda vergi mimarisi kuruldu

Nasıl taşıyacağımızı bilemediğimiz, içindeki tuşların, sembollerin büyük bölümünü kullanmadığımız şu cep telefonlarımız var ya kıymetini bilin.

Aman kaybetmeyin, bir yerlerde unutmayın, çaldırmayın çünkü artık bir servet niteliğinde. Yerine yenisini koymanız için iki katı para vermek zorundasınız. Artık alacağınız yeni bir cep telefonuna yüzde 50den başlayan oranlar üzerinden özel tüketim vergisi ödeyeceksiniz. Örnek olarak altı bin liralık iyi bir telefona ödenecek toplam tutar 11 bin lirayı geçecek. Artık yenilemek biraz zor. Bu da yetmiyormuş gibi ucuz sigaraların dolaylı vergileriyle de oynandı, ucuz olanlara 50 kuruş zam geldi.

Bunun adına yeni vergi mimarisi deniliyor. Şu meşhur 82 milyon insanımızın seçimlerden sonra bel bağladığı yapısal dönüşüm adımları adlı yazılı belgede adı geçen adil eşit, dolaylı vergilerin azaltılıp doğrudan verilerin artırılmasını öngören vergi alanındaki reform. Cümle alem bir şekilde dolaylı vergi oranlarının azaltılmasını beklerken tam ters köşe misali artırılıyor.

Şimdi şunu diyebilirler, efendim cep telefonu ithalatı çok fazla, cari işlemler açığını artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, geçen yıl 1.9 milyar dolar karşılığı 9.8 milyon adet cep telefonu ithal edilmiş, o da bir önceki yıla göre yüzde 30 azalmasına rağmen. Bu son beş yılın en düşük rakamları. Bunda dolar kurlarındaki ani zıplamanın etkilerini hatırlatalım. Daha önceki yıllık ortalama ithalat üç milyar doları geçiyor.

Zaten geçmiş ekonomi yönetimleri de bunu düşürmek için kim zaman cep telefonu satışlarında kredi kartına taksiti kaldırdı, kimi zaman peşin satışları destekledi. Yeni yönetimin tercihi ise ÖTV artışı oldu.

İKİNCİ EL SATIŞLAR PATLAYACAK

Sonuçlarına bakalım: çok sayıda yetkili cep telefonu satıcısı iflas edecek, dükkanlarını kapatacak, buralarda çalışan onlarca çalışan işsiz kalacak.

Telefon satışları düşeceğinden medya kurumları telefon reklamlarından büyük gelir kaybına uğrayacak.

Son modelmiş gibi tanıtım yapan ve yüz liraya adrese teslim cep telefonu pazarlayan adı sanı adresi belli olmayan uydu üzerinden yayın yapan tv kanallarına da gün doğacak.

İkinci el cep telefonu satışları patlayacak, iyi durumda az kullanılmış yakın zaman modelleri para edecek, hatta zam görerek satış fiyatları da ÖTV’siz fiyatla aynı düzeye gelecek. Bu işten her zaman olduğu gibi devlet kaybedecek. Cep telefonu da sigara, alkol, akaryakıt gibi kaçak işlerin gözdesi olacak.

Son bir konu: yurt dışından getiririz derseniz, en fazla iki yılda bir yanınızda getirebiliyorsunuz, üstelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na kayıt ettirmek zorundasınız yoksa ithal telefonunuza cip taktıktan sonra üç ay içinde otomatikman kilitleniyor. Bunu işlem için pasaport numaranızı belirterek ücret (geçen yıl 177 lira idi) ödüyorsunuz,

Yazalım, yakında bu ücretlere de üç beş kat artış gelecektir. Bir de kullanma ücretleri de artarsa cepleri eski zaman usulü üzerine dantel koyup masa telefonu yaparız.