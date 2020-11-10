Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Murat HAZER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, bir kişinin iş yerinde masada bırakılan cep telefonunu çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi’nde Mehmet Çalık’a ait ikinci el eşya satan dükkana müşteri gibi gelen kişi, dükkan sahibinin dışarı çıkmasından faydalanarak masa üstünde duran cep telefonunu çaldı. Cep telefonunu çalan kişi iş yerinden çıkıp giderken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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