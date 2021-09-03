Central Park’ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı

BloombergHT’de yer alan habere göre Fed cephesinden gelen güvercin mesajlar altın için pozitif bir atmosfer yaratırken, uluslararası piyasalarda 'yatırım gurusu' olarak bilinen Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius'tan fiziki altın alın, yastık altına atın tavsiyesi geldi.