Centilmenliğe aykırı davranışlar

Ak Parti, yerel seçimde Türkiye genelinde açık ara birinci çıktı. Buna rağmen İstanbul ve Ankara’yı kaybetmeyi büyük sorun yaptı, seçimi adeta ağır bir yenilgiyle tamamladığı algısına neden oldu. Meclis’te çoğunluğu kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimi sonrasında bile böyle tuhaf bir panik havasına girmemişti oysa.

İstanbul ve Ankara’da sandıktan çıkan sonucu bir türlü kabullenememek parti çıkarlarına uygun olmadığı gibi demokrasinin ruhuna ve centilmenliğe de son derece aykırı.

Seçim sonrasında izlenecek doğru strateji yüzde 44’lük oyun tadını çıkarmak ve ekonomik reformları hızla gerçekleştirerek 2023 seçimlerine güçlü biçimde hazırlanmaktı.

Hiç olmazsa bundan sonra daha olgun, daha itidalli, daha soğukkanlı olmalılar.

++

Ak Parti’nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un 31 Mart’ı “seçim tarihinin en şaibeli seçimi” olarak ilan etmesi de tam bir talihsizlik.

17 yıldır iktidarda olan Ak Parti değil mi?

Koskoca iktidar, ülkede doğru düzgün bir seçim yapılmasını sağlayamıyorsa bunun sorumlusu kendisi midir, yoksa muhalefet midir?

Hem “en şaibeli seçim” ne demek?

Yani, bu seçim, oyların açık olarak verildiği ama sayımın kamu görevlilerince gizli yapıldığı 1946 seçiminden bile şaibeliymiş, öyle mi?

Her sandıkta parti temsilcilerinin bulunduğu, oyları hep birlikte saydıkları ve tutanağa geçirdikleri seçimde ufak tefek maddi hatalar olabilir ama şaibeden söz edilemez herhalde.

++

Gelelim, şimdiye kadar birçok yazımda övdüğüm Ekrem İmamoğlu’nun son tavrına.

İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu’ndan henüz mazbatasını almadan Anıtkabir’e gidip Atamızı ziyaret etmesi güzel bir davranış.

Ne var ki, Özel Defteri imzalarken, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” diye yazması şık olmadı, şimdiye kadar izlediği hukuka saygılı, dengeli, hoşgörülü, güler yüzlü, herkesi kucaklayan tavrına ters düştü.