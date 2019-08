Cengiz Ünder: Roma’da uzun yıllar oynamak istedim

İtalya Serie A takımlarından Roma ile olan sözleşmesini geçen hafta 2023 yılına kadar uzatan milli futbolcu Cengiz Ünder, çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu takımda uzun yıllar oynamak istedim. Kalmaktan çok mutluyum, burada daha yapacak bir çok işim var” dedi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma ile olan sözleşmesini uzatmasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesinde kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Ünder, “Umarım bu yıl, bizim için çok başarılı geçer. Bu sezon da her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana herkesin güvendiğini hissediyorum, bunun için herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“FONSECA İLE OYUN SİSTEMİMİZ DEĞİŞTİ”

Yaz döneminde göreve getirilen takımın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca hakkında da görüşlerini dile getiren milli oyuncu, “Geçtiğimiz yıllardan çok farklı oynuyoruz, bunu Real Madrid maçında gösterdiğimize inanıyorum. Oyunu geriden kurmaya çalışıyoruz. Fonseca, oyunu adım adım kurmayı seven bir teknik adam. Bir kanat oyuncusu olarak bu sistemde oynamak benim için farklı olacak. Fonseca, kanat oyuncularından geriye gelip top almalarını istiyor. Bu sene sahadaki takım arkadaşlarıma daha yakın oynayacağım. Her zaman oyunu tutmaya ve her oyuncunun birbirine yardım etmesine dayalı bir sistemi var” şeklinde konuştu.

“KOLAROV BAŞA ÇIKMASI ZOR BİR OYUNCU”

Antrenmanlarda sürekli Spinazzola ve Kolarov’a karşı oynadığını söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, “Kolarov ve Spinazzola gerçekten çok iyi oyuncular. Leonardo çok hızlı bir oyuncu. İkisini de geçmek çok zor” açıklamasında bulundu.

“TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Roma taraftarının desteğini arkalarında hissettiklerinde sahada bir fazla olduklarını düşündüklerini anlatan Cengiz Ünder, “Onların desteği bizim için çok önemli. Bize ekstra enerji veriyorlar. Onları çok seviyorum ve söz veriyorum ki tekrardan Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız” diye konuştu.

“İLK LİG MAÇINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR ROMA GÖRECEKSİNİZ”

Ligin ilk haftasında oynayacakları Genoa karşılaşmasını da değerlendiren genç futbolcu şu ifadeleri kullandı:

“Evimizde ilk lig maçını oynayacağız. Moral açısından taraftarlarımızın önünde iyi bir başlangıç yapmalıyız. Zor bir karşılaşma olacak ama güçlü bir Roma göreceğimizi düşünüyorum. Bu maçı kazanıp daha sonra derbi mücadelesini düşüneceğiz.”