Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli gençlerin sosyalleşebilmeleri amacıyla destek verdiği Ç’engel Atölye kursiyerlerinin ürettiği yeni yıl hediyeleri hazır.

Maltepe Müjde Sokak’ta bulunan atölyede doğrudan ulaşılabilen ürünler, @atolyecengel adresli instagram hesabında da görülebiliyor.

Çankaya Belediyesi ve Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliği ile başlayan Ç’engel Atölye İş Merkezi, eğitilebilir zihinsel engelli gençlere el becerilerini geliştirecek eğitimler veriyor.

Seramikten nikah şekerine, mumdan gümüş takı yapımına kadar pek çok alanda eğitim alan atölyenin gençleri şu günlerde hummalı bir çalışmayla, yeni yıla hazırlanıyor. Atölyede düzenleyecekleri kutlama için keçeden duvar ve çam ağacı süsleri yapan, yıl boyu ürettikleri keçe eşyaları, takıları, resimleri, çantaları satışa sunmanın heyecanını yaşayan kursiyerler, keyifli saatler geçiriyor.

“ONLARIN ÜRETTİKLERİNİ SATIN ALIN”

Çankaya Belediyesinin Maltepe Yerleşkesi’nde bulunan atölyenin eğitmenleri, öğrencilerin özgüven gelişiminde gözle görülür bir artış olduğunu belirterek, onların sosyal yaşamın içinde olabilmelerinin, ürettiklerinin beğenilmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitimcileriyle birlikte çalışan dernek gönüllüleri, ürünlerin satışından elde edilen gelirini yine dernek ve çocuklar yararına kullandıklarını belirterek, “Onların ürünlerini satın almanız bizlere büyük bir destek sağlayacaktır” diyor.

Maltepe Müjde Sokak’ta bulunan atölyede doğrudan ulaşılabilen ürünler, @atolyecengel adresli instagram hesabında da görülebiliyor.