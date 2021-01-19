Cenazeyi köye götürürken tipide mahsur kaldılar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde cenaze konvoyu, kar ve tipi nedeniyle 2 saat köy yolunda mahsur kaldı. Karla mücadele ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yol açılarak konvoy köye ulaştı, cenaze toprağa verildi.

Yüksekova ilçesinde hastanede hayatını kaybeden Abdurrahman Altun’un (67) cenazesi, ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyüne defnedilmek üzere yola çıktı. 15 araçlık konvoydakiler, köy yolunun 7’nci kilometresinde kar ve tipiye yakalanarak yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat yolda bekleyip ilerleyemeyen konvoydakilerin yardımına Yüksekova Özel İdare Şantiye Şefliği ekipleri yetişti. Olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, yarım saat süren yol açma çalışmasının ardından cenaze konvoyu köye ulaştı. Altun, köyde toprağa verildi.

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