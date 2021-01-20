Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı (3)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polisin evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst ve arkadaşı T.K., sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında avukatı ile açıklama yapan Kerem Dürüst, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Neden çekiyorsunuz? Bakın serbest kaldım. Evimde ele geçirilen uyuşturucu madde yanlış yazılmış. Ele geçirilen marihuana bana ait. Çocukluğumdan beri içiyorum. Olayın uyuşturucu ticareti olmadığı belli oldu. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu madde metamfetamin yok. Bu maddeyi hayatım boyunca hiç görmedim” dedi.

Dürüst’ün avukatı Kerem Alkış da şu an soruşturma devam ettiği için daha fazla bilgi veremediklerini belirtip, “Konuyla ilgili daha sonra bir basın açıklaması yapacağız. Şu an müvekkilim serbest kaldı. Adli süreç devam ediyor” diye konuştu.

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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