Cemile Hemşire, koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuştu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi’nde çalışan hemşire Cemile Deniz (31), boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek velayeti alınan 5 yaşındaki oğluna kavuştu. Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda çocuğun velayetinin babadan alınıp, yeniden geçici olarak anneye verilmesine karar verdi.

Cemile-Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Mahkeme, dava sürecinde, çiftin 5 yaşındaki oğlunun velayetini geçici olarak anne Cemile Deniz’e verdi. Ancak Mehmet Atakan Deniz, 13 Temmuz günü mahkemeye başvurarak, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu, sürekli evlere girip çıktığını bunun da salgın nedeniyle çocuğunun ağır risk altında olmasına neden olduğunu iddia ederek, velayetin kendisine verilmesini istedi. Baba Deniz, mahkemeye verdiği dilekçesinde, “Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuk. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum” dedi. Mahkeme de çocuğun velayetini anneden alarak, babaya verdi. Mahkeme kararında, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekerek, “Geçici velayetin babaya verilmesi çocuğun yüksek yararına olacaktır” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE SUNULDU

Anne Cemile Deniz avukatı İrfan Demir aracılığıyla karara itiraz etti. İtiraz üzerine Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne-babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceleyip, çocukla bir araya geldi. Heyet, görüşmeler sonunda hazırladığı raporu mahkemeye sundu.

CEMİLE HEMŞİREYE ‘VELAYET’ MÜJDESİ

Bilirkişi raporunu inceleyen Ordu 2’nci Aile Mahkemesi verdiği ara kararla annenin itirazını kabul etti. Velayeti babadan alarak yeniden geçici süreliğine anneye verdi. Mahkeme ara kararının gerekçesinde, “Çocuğun yaşı ve gelişim özellikleri itibariyle anne ilgi, sevgi ve şefkatine ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünden, velayetin anneye verilmesinin uygun olacağı kanaati oluşmuştur” denildi.

Küçük çocuk babadan alınarak, anneye teslim edildi.

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