Cemile hemşire, koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuştu (2)

AVUKAT DEMİR: ÇOK MUTLUYUZ

Ordu’da, itirazı üzerine mahkemece verilen ara kararla velayetini alarak, çocuğuna kavuşan hemşire Cemile Deniz’in avukatı İrfan Demir, çok mutlu olduklarını söyledi. Avukat Demir, “Ekim ayı içinde çocuğun velayetinin annesine verilmesine karar verilmişti. Ancak 20 Kasım’da mahkeme, kararını değiştirdi ve velayeti babaya verdi. Bizi burada ilgilendiren esas konu ise çocuğun velayeti anneden alınırken, annenin çalıştığı iş itibarıyla koronavirüs yüksek risk taşıdığından bahisle çocuğun velayetinin babaya verilmesiydi. Bu karar toplumda da infial yarattı. Önemli olan, çocuğun velayetinin annede olmasaydı. Mahkemeye itirazda bulunduk, bunun üzerine sosyal inceleme raporu düzenlendi. Raporda, ‘Çocuğun, annenin ilgi ve şefkatine muhtaç olduğu, annenin yanında çok daha mutlu olduğu gözlemlenmiştir’ denildi. Bu rapor üzerine çocuğun velayeti yeniden anneye verildi” dedi.

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